À l’occasion de son 10e anniversaire, Iglucraft lance son nouveau sauna dont le premier propriétaire n’est autre que David Beckham

TALLINN, Estonie, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Beckham a appris à maîtriser l’art de bien vivre en conjuguant sophistication et tranquillité dans toutes ses activités. Et c’est dans l’intimité de son refuge campagnard que se niche l’une des expressions les plus frappantes de la relaxation et du design : le Iglucraft Sauna.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Alliant une technique de bardeaux pluricentenaire à l’ingéniosité des méthodes modernes, le Iglucraft Sauna est unique en son genre.

Les messages publiés par Beckham sur Instagram offrent des aperçus de son sauna en action : la vapeur qui se diffuse vers le ciel, la silhouette incurvée du sauna qui se fond parfaitement dans le paysage environnant. Ces images reflètent plus qu’un simple style de vie : elles mettent en valeur l’élégance d’un design qui célèbre la tradition, l’artisanat, et le plaisir inégalé de pouvoir savourer des moments de pure tranquillité.

Un savoir-faire intemporel

Fabriqué à la main en Scandinavie par des maîtres artisans, chaque sauna est une création singulière qui allie la précision artisanale au charme d’une esthétique intemporelle. Façonnés et montés entièrement à la main, le toit voûté et les bardeaux de bois distinctifs garantissent à son propriétaire que chaque détail est unique au monde. Ce sauna est plus qu’un simple produit, c’est une véritable création artistique.

Le choix des matériaux reflète parfaitement la philosophie d’Iglucraft en matière de symbiose avec la nature. Fabriqués à partir de bois d’origine locale, les bardeaux extérieurs acquièrent au fil du temps une patine élégante qui rehausse leur beauté organique. Chaleureuses et tactiles, les finitions en bois de la partie intérieure évoquent un sentiment d’ancrage et de quiétude. Ces différents éléments se combinent pour donner naissance à un espace à la fois fonctionnel et visuellement époustouflant.

Choisi comme modèle du 10e anniversaire de l’entreprise, le sauna de Beckham incarne parfaitement la quête de perfection d’Iglucraft. Les bancs aux contours élégants se fondent parfaitement avec un éclairage doux et intégré qui génère une atmosphère sereine et apaisante.

Pour Iglucraft, il s’agit de bien plus qu’un simple sauna : c’est une expérience née d’un dévouement en faveur de la beauté de la création artisanale et de l’innovation. « Je suis persuadé qu’il est essentiel de respecter les techniques traditionnelles tout en les adaptant au confort et à la sensibilité d’aujourd’hui », déclare Priit Kallas, fondateur d’Iglucraft.

Que ce soit dans le jardin de Beckham ou dans le vôtre, cela représente une façon unique de vous reconnecter avec vous-même, avec votre environnement, et avec la beauté d’un design artisanal.