SELSKABSMEDDELELSE NR. 07-2024

København, den 10. december 2024

SELSKABSMEDDELELSE NR. 7-2024

Scandinavian Brake Systems A/S (under frivillig likvidation): Forløb af ekstraordinær afsluttende generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

Likvidators redegørelse blev taget til efterretning.

Det endelige likvidationsregnskab blev godkendt. Det endelige likvidationsprovenu udgør DKK 12,3 pr. aktie.

Forslaget om endelig likvidation af selskabet blev vedtaget.

Som oplyst i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, blev handlen i selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning har likvidator anmeldt beslutningen om endelig likvidation og opløsning af selskabet til registrering hos Erhvervsstyrelsen og registreringen er sket d.d. Nasdaq Copenhagen A/S har godkendt anmodningen om at slette selskabets aktier fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

København, den 10. december 2024

Likvidator

Yderligere oplysninger:

Likvidator, advokat Teis Gullitz-Wormslev (two@kromannreumert.com)

