Le Qianhai Forum sur le développement de haute qualité des industries de services modernes de Shenzhen-Hong Kong

SHENZHEN, Chine, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 6 décembre, le Qianhai Forum, sur le thème « New Situation, New Reform, and New Action: Shenzhen-Hong Kong Cooperation to Build a Hub for High-Quality Development of Modern Service Industries », a débuté à Qianhai, Shenzhen. Le Forum comprenait un forum principal, quatre forums secondaires sur l’ouverture et l’innovation financières, l’innovation technologique Shenzhen-Hong Kong, l’État de droit lié aux affaires étrangères et les nouvelles industries culturelles, ainsi qu’une série d’événements stratégiques sur l’amélioration de la zone pilote de libre-échange. Plus de 100 représentants de la RAS de Hong Kong et de la RAS de Macao, des chefs d’entreprise et des experts renommés se sont réunis à Qianhai pour étudier les derniers développements de la zone de coopération.

Maintenir une dynamique de développement

En plaçant l’innovation institutionnelle au centre de ses préoccupations, Qianhai ne cesse de développer l’ouverture institutionnelle en termes de règles, de réglementations, de gestion et de normes. À cette fin, Qianhai a lancé 882 projets d’innovation institutionnelle au total. Faisant des industries de services modernes son secteur principal, Qianhai facilite activement la construction de 18 pôles industriels. Les statistiques publiées par l’Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone lors du forum révèlent qu’au cours des trois premiers trimestres de 2024, son PIB a augmenté de 8,2 % et son volume d’importations et d’exportations de 50,1 %. Ces chiffres témoignent de la dynamique de développement de la ville.

Qianhai modernise sans relâche le Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub. En partenariat avec des universités telles que la University of Hong Kong, la Hong Kong Polytechnic University et la City University of Hong Kong, une grande variété de projets innovants et entrepreneuriaux ont vu le jour au sein de ce Hub. De manière générale, Qianhai a pour objectif de devenir une zone de premier plan pour favoriser l’intégration entre Shenzhen et Hong Kong.

Poursuivre la création d’un modèle de coopération innovant entre Shenzhen et Hong Kong

Après l’expansion de Qianhai, la coopération entre Shenzhen et Hong Kong s’est encore renforcée, offrant aux industries de services modernes de Hong Kong une voie d’accès pratique au marché de la Chine continentale et élargissant considérablement l’espace de coopération de la chaîne industrielle entre Shenzhen et Hong Kong.

M. Cheuk Wing-hing, secrétaire en chef adjoint chargé de l'administration du Hong Kong SAR Government (gouvernement de la RAS de Hong Kong), a déclaré que Qianhai était une plateforme de coopération majeure au sein de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA). Hong Kong est profondément impliqué dans le développement de Qianhai, comptant plus de 9 000 entreprises à capitaux hongkongais et plus de 10 000 citoyens hongkongais travaillant et résidant au sein de la ville. Le Hong Kong SAR Government continuera à jouer son rôle en tant que ville centrale de la région de la Grande Baie et moteur principal du développement régional. Hong Kong est bien placée pour faire progresser l’intégration bénéfique mutuelle avec Shenzhen et d’autres villes de la région de la Grande Baie et pour participer plus activement au développement national global. Les dirigeants du gouvernement et des entreprises devraient saisir les nombreuses opportunités offertes par le développement de la région de la Grande Baie et promouvoir une coopération gagnant-gagnant en son sein, en particulier à Qianhai.

Construire une plaque tournante pour le développement de haute qualité des industries de services modernes de l’avenir

M. Zheng Yongnian, professeur à la Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, et président de l’Institute for International Affairs, Qianhai, a souligné que Qianhai devait tracer la voie d’un développement durable et de haute qualité et apporter ses contributions en tant que « zone spéciale au sein d’une zone spéciale » dans le cadre du cycle vertueux de l’expansion de l’ouverture.

Le 7 décembre, l’événement thématique du Qianhai Forum, la 2024 Annual Meeting of the China Pilot Free Trade Zone Research Institute Alliance and Seminar on Deepening the Pilot Free Trade Zone Upgrading Strategy, s’est tenu. L’événement a été marqué par la cérémonie d’inauguration de l’Institute of International Trade Rules de la University of International Business and Economics (UIBE) et par le lancement du 2024 International Trade Rules Observation Report par l’UIBE. Le rapport résume les développements économiques et commerciaux mondiaux en 2023, offrant des informations précieuses sur le système de gouvernance économique mondiale.

Source : The Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone