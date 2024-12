La Semaine de la générosité 2024 de Bunzl Canada apporte un soutien communautaire essentiel

BURLINGTON, Ontario, 10 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a le plaisir d'annoncer sa Semaine de la générosité 2024, en partenariat avec Banques alimentaires Canada, afin de fournir des produits essentiels de soins personnels, d'hygiène et de sécurité aux banques alimentaires à travers le pays.

Cet événement annuel est encore plus essentiel cette année pour soutenir les banques alimentaires locales qui luttent pour relever les défis combinés de l'augmentation des coûts, de la diminution des dons et de l'augmentation massive de la demande.

Cette semaine, les divisions Nettoyage et Hygiène et R3 Redistribution de Bunzl Canada ont livré huit palettes de produits non alimentaires essentiels, notamment des produits de toilette et du papier hygiénique, du savon pour les mains, du désinfectant et des produits de nettoyage domestique, aux centres de distribution de Banques alimentaires Canada à travers le Canada. Bien que ces produits soient essentiels pour garder les familles en bonne santé pendant la saison hivernale du rhume et de la grippe, pour de nombreux Canadiens dans le besoin, le coût de ces articles peut être un choix entre la santé et l'hygiène personnelle ou mettre de la nourriture sur la table.

« Malheureusement, en 2024, de nombreux Canadiens continuent de lutter pour s'en sortir. De plus en plus d'entre eux comptent sur le formidable travail accompli par leurs banques alimentaires locales et sur la générosité des gens de leur communauté qui font des dons », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « La semaine annuelle de la générosité de Bunzl fait partie de notre initiative BUNZL POUR E MIEUX FAIRE, qui reflète notre culture, nos valeurs et notre engagement à redonner à nos communautés - des valeurs qui, nous le savons, sont le point commun de nos employés et de nos clients. »

Bunzl Canada participe activement à un large éventail d'autres événements communautaires à travers le pays. Cette année, l'entreprise a poursuivi son partenariat avec Banques alimentaires Canada en faisant des dons financiers et alimentaires, et a collaboré avec ses partenaires fournisseurs Cascades, Sunset, Kruger, Essity (Tork), et Kimberly-Clark Professionalpour faire un don de plus de 67 000 rouleaux de papier hygiénique et d'autres produits de papier à l'occasion de la Journée nationale du papier hygiénique.

« Bunzl Canada est composé d'entreprises locales ancrées depuis longtemps dans leurs communautés », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente du marketing et des communications. « Cet événement témoigne de notre engagement à maintenir ces relations locales et à soutenir la santé de nos communautés à travers le pays. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et l'équipement de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner quotidiennement de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage d'un approvisionnement mondial, de la création de nouveaux produits et d'une envergure nationale, combinés à un service local réactif et à une grande expertise dans les différentes catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à St. Louis, dans le Maryland, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation situé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à d'autres utilisateurs.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est d'assurer un leadership national pour lutter contre la faim actuelle et prévenir la faim future, en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires se sont engagées à aider les Canadiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, cette année, ont fait plus de 2 millions de visites à ces organismes au cours d'un seul mois, selon notre rapport Bilan-Faim. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a partagé plus de 829 millions de dollars en soutien alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale - tout en préconisant, en s'appuyant sur des recherches de pointe, des mesures significatives de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

Demandes des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing & Communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03fd4724-29bb-4242-8d25-3ccdbeaa9fc2