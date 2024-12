ARGAN : PLEIN CAP SUR LE DÉSENDETTEMENT !

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 10 décembre 2024 – 17h45

Plein cap sur le désendettement !

LTV sous la barre des 40% dès fin 2025 (vs. 50% fin 2023)

Dette nette sur EBITDA de 8X à fin 2025 (vs. 11X fin 2023)

Dès 2023, ARGAN a présenté une feuille de route combinant croissance et désendettement. Aujourd’hui, ARGAN confirme ce cap. Cette stratégie est assise sur un triple socle : une croissance fortement génératrice de cash grâce à un modèle d’affaires solide, le remboursement des prêts hypothécaires (environ 100 M€ par an) et un programme d’arbitrages sélectifs.

En 2024, ARGAN a engagé son désendettement, ayant notamment réalisé avec succès

77 M€ d’arbitrages, une augmentation de capital de 150 M€ et le remboursement d’emprunts hypothécaires à hauteur de 94 M€. Au 31 décembre 2024, nos objectifs1 devraient être atteints, c’est-à-dire :

Un ratio LTV EPRA (hors droits) de 44% ;

(hors droits) ; Un ratio de dette nette sur EBITDA de 9,5X.

À présent, ARGAN se tourne vers 2025, avec pour objectif de poursuivre le rythme de son désendettement, et annonce viser pour la fin du prochain exercice :

Un ratio LTV EPRA (hors droits) inférieur à 40% 2 (vs. 50% à fin 2023) ;

(hors droits) ; Un ratio de dette nette sur EBITDA de l’ordre de 8X (vs. 11X à fin 2023).

Notre dette est sous contrôle avec :

Un coût maîtrisé de 2,25% fin 2024 et attendu à 2,10% d’ici fin 2025 ;

Une structure qui limite les risques, avec une dette essentiellement contractée à taux fixes ou variables couverts : 59% de dette à taux fixe, 39% de dette à taux variable couverte, Seulement 2% de dette à taux variable non couverte.





:

ARGAN présentera son plan stratégique lors de la publication des résultats annuels le

16 janvier prochain (après bourse).

Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024

trimestre 2024 16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





1 Se référer au communiqué de presse du 24 avril 2024 : avec pour hypothèse un taux de capitalisation (hors droits) de 5,25%.

2 Avec pour hypothèse un taux de capitalisation (hors droits) de 5,25%.

