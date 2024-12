Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir y Terrestar logran un hito en redes no terrestres NB-IoT con primeras sesiones de datos en vivo

Terrestar, con la asistencia de Mavenir, además estableció un laboratorio de última generación dedicado a pruebas de comunicación satelital basadas en estándar e integración en Montreal.

December 11, 2024 00:51 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.