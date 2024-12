Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir และ Terrestar ประสบความสำเร็จสำคัญด้านเครือข่าย NB-IoT ที่ไม่ได้ติดตั้งในภาคพื้น ด้วยการทดลองใช้งานข้อมูลสดเป็นครั้งแรก

Terrestar พร้อมด้วยความช่วยเหลือของ Mavenir ยังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งทุ่มเทให้กับการทดสอบและการบูรณาการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาตรฐานในเมืองมอนทรีออล

December 11, 2024 00:51 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.