Bigbank AS lansseeris Eestis arvelduskonto teenuse eraklientidele

Alates 10. detsembrist 2024 on Bigbanki Eesti eraklientidel võimalus internetipangas soovi korral võtta kasutusele arvelduskonto. Uus teenus on loodud Bigbanki toodete mugavamaks kasutamiseks. Teenuse esialgses etapis keskendub pank olemasolevate klientide teenindamisele, pakkudes põhifunktsioone igapäevaste finantstoimingute haldamiseks.

Bigbanki arvelduskonto tingimused on kliendisõbralikud: kontojäägile makstakse 2% aastast intressi, kõik SEPA maksed on tasuta ja toimuvad enamasti välkmaksetena. Lisaks puuduvad lepingu sõlmimise, igakuised haldus- ja muud tasud.

„Arvelduskonto teenuse lansseerimine on oluline samm Bigbanki strateegias, mille üheks eesmärgiks on sisenemine igapäevapangandusse,“ ütles Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. “Oleme juba edukalt pakkunud säästuhoiuseid ja krediitkaarte ning arveldusteenuste lisamine on loogiline järg. Lähitulevikus plaanime laiendada teenust Eestis ka äriklientidele ning tutvustada seda ka Lätis ja Leedus,” lisas Länts.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 2024. aasta 31. oktoobri seisuga ulatus panga bilansimaht 2,7 miljardi euroni ja omakapital 267,6 miljoni euroni. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 150 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Lisainfo:

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee