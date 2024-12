Coevolution Inc. choisit Cologix comme plaque tournante canadienne pour étendre ses déploiements de GPU en tant que service

DENVER et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Coevolution Inc (CoEvo), un fournisseur de services d'IA en nuage de pointe, pour étendre les déploiements de services GPU en tant que service (GPUaaS) à partir du centre de données VAN3 de Cologix, situé à Vancouver, au Canada. L'infrastructure haute densité de VAN3, sa sécurité robuste et sa connectivité via des interconnexions à faible latence, vous offrant accès aux réseaux de votre choix, permettent à Coevolution Inc. de fournir un calcul GPU haute performance et évolutif pour les applications d'IA à travers le Canada, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

« Nous avons sélectionné Cologix pour ses capacités de colocation robustes qui répondent aux exigences uniques de nos clients nord-américains et mondiaux », a déclaré Dong Wang, PDG de CoEvo. « Ce déploiement élargi à VAN3 double la capacité de notre serveur, offrant une modularité rapide et un accès GPUaaS mondial aux clients canadiens, américains, japonais et sud-américains, leur permettant de stimuler l'innovation en matière d'IA sans limites d'infrastructure.

GPUaaS : accélérer les activités axées sur l'IA

GPUaaS fournit des ressources informatiques puissantes et spécialisées sur le nuage, conçues pour les applications qui nécessitent un traitement parallèle intense, y compris l'IA, l'apprentissage automatique et le logiciel de rendu 3D. Contrairement aux services en nuage à usage général, GPUaaS fournit des grappes de calcul haute performance spécifiques pour des tâches d’IA spécifiques, permettant aux entreprises d'éviter des infrastructures physiques et des accès coûteux de CoEvo. Ce modèle permet des temps de déploiement plus rapides et un accès facile aux outils qui donnent des résultats concrets.

L'offre de GPUaaS de CoEvo se concentre sur trois initiatives : l'infrastructure en nuage de premier plan pour l’IA, l'alignement de la plateforme en tant que service sur les flux de travail des clients et l'extension du service mondial pour les opérations internationales. La solution d'infrastructure en nuage d'IA permet aux hyperscalers, aux entreprises et aux concepteurs de créer, de tester et de déployer des applications d'IA à grande échelle, sans effort, de façon sécuritaire et de manière rentable. Offrant de larges grappes de calcul pour les clients Hyperscale et les entreprises sophistiqués, la plateforme en tant que service (PaaS) de CoEvo est basée sur la couche d'infrastructure, intégrant une couche modèle en tant que service (MaaS) pour s'aligner de manière transparente sur les flux de travail des clients à grande échelle. La clientèle régionale diversifiée de CoEvo atténue les risques et stimule la croissance.

« Nos regroupements privés d'IA à la fine pointe de la technologie aux États-Unis et au Canada sont gérés par une équipe d'ingénieurs interne hautement qualifiée, assurant une modularité et une performance sans faille pour nos clients », a ajouté Wang. « Un site pilote canadien dessert actuellement un client d’une société publique américaine, et nos solides relations avec les principaux conglomérats au Japon, couvrant des secteurs tels que les services financiers et la fabrication, démontrent davantage notre capacité à répondre aux divers besoins de l'industrie. Cette empreinte mondiale nous positionne bien pour être chef de file sur marché international de l'infrastructure et de l'innovation en matière d’IA.

Centre de données VAN3 : un hub pour GPUaaS haute performance

VAN3 de Cologix est un centre de données de 42 000 pieds carrés, de niveau Tier III, et la plus grande installation vous offrant accès aux réseaux de votre choix à Vancouver. Il offre une connectivité diversifiée et haute capacité à plus de 20 réseaux, un accès direct à VANIX et des passerelles d’accès aux principaux fournisseurs de services en nuage, notamment Amazon Web Servicesᴹᴰ Direct Connect, Google Nuage Platform, IBM Nuage et Microsoftᴹᴰ Azure ExpressRoute. Avec la certification ISO 27001 délivrée par Schellman et la conformité HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI, VAN3 offre une infrastructure haute densité, une sécurité robuste et une connectivité au moyen des interconnexions neutres en termes de latence au principal hôtel transporteur de Vancouver.

« L'expansion de GPUaaS avec CoEvo souligne l'engagement de Cologix à favoriser la croissance d’entreprises pilotée par l'IA au Canada », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général, Cologix Canada. « L'infrastructure IA avancée de VAN3 permet aux entreprises mondiales de tirer parti de l'informatique GPU haute performance pour innover et être concurrentiels dans un monde de plus en plus centré sur l'IA. »

Ensemble, Cologix et CoEvo élèvent VAN3 au rang d’élément central de l’écosystème de l’IA au Canada, en fournissant une infrastructure essentielle aux entreprises pour exploiter toute la puissance des technologies d’IA avancées à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur Cologix et son réseau en pleine croissance de centres de données hautement connectés et prêts pour l'IA, visitez https://cologix.com/ai .

À propos de Coevolution Inc.

Coevolution Inc. est à l'avant-garde de l'innovation axée sur l'IA, avec des investissements stratégiques dans trois domaines clés : l'infrastructure de calcul de l'IA, le modèle en tant que service (MaaS) et les applications de l'IA — alimentant l'avenir de l'intelligence artificielle. Grâce à son infrastructure de calcul IA, Coevolution propose des solutions en nuage avancées qui répondent aux demandes croissantes des charges de travail IA, offrant un avantage concurrentiel avec ses grappes haute performance optimisées. Sa plateforme MaaS améliore encore la valeur de Coevolution en fournissant des modèles d'IA personnalisés et évolutifs adaptés aux besoins particuliers des entreprises, permettant ainsi aux clients de développer des solutions d'IA de pointe. De plus, Coevolution fait progresser une suite d'applications d'IA, y compris des technologies de développement de propriété intellectuelle (IP) et des modèles d'IA verticaux, en collaboration avec des sociétés publiques américaines de premier plan.

Soutenue par ses fonds d'investissement IA en infrastructure, en capital de croissance et en capital de risque, Coevolution combine l'excellence technique et la prévoyance stratégique, se positionnant ainsi comme un acteur de premier plan dans le paysage mondial de l'IA.

À propos de Cologix Inc.

Cologix alimente l'infrastructure numérique avec plus de 40 centres de données hyperscale edge et hubs d'interconnexion, sur 12 marchés nord-américains, fournissant des solutions à haute densité et à très faible latence aux fournisseurs de services en nuage, aux transporteurs et aux entreprises. Avec des installations à la pointe de l'industrie et prêtes pour l'IA, Cologix propose des options de centre de données évolutives, modulables et durables pour aider ses clients à accélérer leurs activités en périphérie numérique. Cologix fournit des connexions physiques et virtuelles étendues, y compris Access Marketplace, où les clients bénéficient d'un provisionnement rapide, fiable et en libre-service pour la connectivité sur demande. Pour obtenir plus de renseignements, visitez Cologix ou suivez-nous sur LinkedIn et X .

Contact Média pour Cologix :

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com