Silkeborg, den 11. december 2024

Fondsbørsmeddelelse nr. 19 / 2024





Vedr.: Forløb af ekstraordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har onsdag den 11. december 2024 afholdt ordinær generalforsamling.



Dagsordenen var følgende:

1. Bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til indgåelse af overdragelsesaftale vedrørende 80%

af kapitalandelene i Silkeborg IF A/S, CVR-nr. 26397731.

2. Ændring af Selskabets vedtægter.

3. Eventuelt.

Bestyrelsens formand Henrik H. Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Søren Egede Schulz. Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Inklusive fuldmagter og brevstemmer var der på generalforsamlingen repræsenteret 90,91% af stemmerne svarende til 90.010.810 kr. af selskabskapitalen.



Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik alle væsentlige forhold i overdragelsesaftalen vedr. frasalg af 80% af selskabskapitalen i datterselskabet Silkeborg IF A/S.



Efter generalforsamlingens debat var udtømt, begærede dirigenten forslaget til skriftlig afstemning. Resultat af afstemningen blev 99,26% for, 0,73% imod og 0,01% undlod at stemme, hvorved generalforsamlingen bemyndigede selskabets bestyrelse til at indgå overdragelsesaftalen vedrørende frasalg af 80% af kapitalandelene i Silkeborg IF A/S.







Ad 2. Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik H. Lyhne, gennemgik de foreståede ændringer af selskabets vedtægter.



De fremsatte forslag godkendtes énstemmigt, og dirigenten bemyndigedes til at foretage de ændringer og/eller tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering af de vedtagne ændringer.





Ad 3. Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør

