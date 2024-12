Les baisses de taux d’intérêt : une nécessité selon CPA Canada

TORONTO et OTTAWA, Ontario et MONTRÉAL, 11 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux pressions économiques accrues, la Banque du Canada vient d’abaisser une deuxième fois de suite son taux directeur de 50 points de base, pour l’établir à 3,25 %. D’après David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada, cette annonce confirme que, maintenant que l’inflation est jugulée, la Banque s’attache plutôt à stimuler l’économie.

« La croissance timide des salaires et la montée du chômage – à son plus haut taux depuis sept ans, exception faite des années de pandémie – envoient un message clair : l’économie s’essouffle. La décision de la Banque de lâcher du lest à sa dernière réunion de 2024 nous permettra de mieux faire face aux menaces de tarifs douaniers brandies par l’administration Trump. »

La semaine dernière, CPA Canada appelait la Banque à décréter une autre baisse de taux d’intérêt conséquente, dans un contexte marqué par six trimestres consécutifs de baisse du PIB par habitant et une hausse du chômage.

En dépit de ce changement de politique, 94 % des Canadiens anticipent toujours un surcroît de stress sur le plan financier dans le temps des Fêtes. Pour les experts de CPA Canada, l’établissement d’un budget pour limiter les dépenses demeure donc des plus crucial.

« Cette baisse attendue réduira certes le fardeau de certaines dettes, en particulier les prêts hypothécaires. Toutefois, elle n’inversera pas la hausse des prix », souligne Li Zhang, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « À l’approche des Fêtes, il est plus que jamais important de se fixer un budget et de résister à l’envie de dépenser, peu importe l’évolution des taux d’intérêt. »

CPA Canada est votre source de confiance pour l’analyse de l’actualité économique.

Pour obtenir une entrevue avec un de nos experts, veuillez écrire à media@cpacanada.ca.