CARVYKTI®▼ (ciltacabtagen autoleucel; cilta-cel) zeigte in der CARTITUDE-4-Studie im Vergleich zu Standardtherapien signifikant höhere Raten minimaler Resterkrankungsnegativität

89 Prozent der Patienten, die für eine Beurteilung der minimalen Resterkrankung (Minimal Residual Disease, MRD) in Frage kamen, waren MRD-negativ, wobei die Mehrheit in weniger als 2 Monaten MRD-Negativität erreichte1

Die Ergebnisse tragen zu den kürzlich vorgestellten Vorteilen für das Gesamtüberleben (Overall Survival, OS) bei, da es sich um die erste Zelltherapie handelt, die das Gesamtüberleben im Vergleich zu Standardtherapien bei multiplem Myelom signifikant verlängert1,2

BEERSE, BELGIEN, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat neue Ergebnisse der Phase III Studie CARTITUDE-4 bekanntgegeben, die zeigen, dass eine einzige Infusion von CARVYKTI®▼ (ciltacabtagen autoleucel; cilta-cel) die MRD-Negativitätsraten (10-5) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom (RRMM), die nach einer Behandlung mit lenalidomid refraktär waren und eine bis drei vorherige Therapielinien erhalten hatten, darunter einen Proteasom-Inhibitor (PI), im Vergleich zu Standardtherapien mit pomalidomid, bortezomib und dexamethason (PVd) oder daratumumab, pomalidomid und dexamethason (DPd) deutlich erhöht hat1. Die MRD ist ein prognostischer Marker für verlängerte Überlebenszeiten bei Patienten mit multiplem Myelom.1 Diese Ergebnisse ergänzen die Vorteile in Bezug auf das OS, die kürzlich auf der Tagung der International Myeloma Society Anfang dieses Jahres vorgestellt wurden, als erste Zelltherapie, die das OS im Vergleich zu Standardtherapien für Patienten mit multiplem Myelom signifikant verlängert.2 Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Vortrags auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Hematology (ASH) (Abstract Nr. 1032) vorgestellt, die vom 7 bis 10 Dezember in San Diego, Kalifornien, USA, stattgefunden hat.1

„Cilta-cel hat im Vergleich zu Standardtherapien einen signifikanten Einfluss auf das Gesamtüberleben und das verbesserte progressionsfreie Überleben gezeigt“, so Dr. Rakesh Popat, University College London Hospitals, NHS Foundation Trust, London, Vereinigtes Königreich, und leitender Prüfarzt.* „Die MRD-Negativitätsergebnisse zeigen im Vergleich zu Standardtherapien ein tiefgreifendes Ansprechen bei Menschen, die mit multiplem Myelom leben, und unterstreichen den Nutzen von cilta-cel, das bereits in der Zweitlinie als Einzelinfusion verabreicht wird.“

In der Phase III Studie CARTITUDE-4 wurde ciltacel im Vergleich zu Standardtherapien mit PVd oder DPd für die Behandlung von Patienten mit RRMM bereits nach nur einer vorherigen Therapielinie untersucht.1 Patienten, die eine bis drei vorherige Therapielinien erhalten hatten, darunter einen PI und einen immunmodulierenden Wirkstoff (Immunomodulary Agent, IMiD), und die auf Lenalidomid nicht ansprachen, wurden randomisierte (cilta-cel, n=208; Standardtherapien, n=211).1 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von fast drei Jahren (34 Monate) war die MRD-Negativitätsrate bei auswertbaren Patienten, die mit cilta-cel behandelt wurden, mehr als doppelt so hoch wie bei Patienten, die mit Standardtherapien behandelt wurden (89 Prozent, 38 Prozent; p < 0,0001).1 Nach zweieinhalb Jahren (30 Monate) war die anhaltende (12 Monate oder länger), MRD-negative vollständige Remission oder besser bei auswertbaren Patienten, die mit cilta-cel behandelt wurden, fünfmal höher als bei Standardtherapien (52 Prozent, 10 Prozent; p < 0,0001).1 Es wurde auch ein Post-hoc-Vergleich zwischen CARTITUDE-4 und CARTITUDE-1 vorgestellt, bei dem die frühere Behandlung (1-3 ggü. > 3 vorherige Therapielinien) verglichen wurde und höhere Raten von MRD-Negativität, progressionsfreiem Überleben (Progression-Free Survival, PFS) und OS-Raten nachgewiesen wurden, wenn cilta-cel früher in der Behandlung eingesetzt wird.1

„Wir sind von diesen überzeugenden Ergebnissen für cilta-Cel ermutigt, da die MRD-Negativität ein entscheidender prognostischer Marker für ein längeres progressionsfreies und Gesamtüberleben ist und das Ziel jeder Behandlung sein sollte“, so Dr. Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Leiter des Therapiebereichs Hämatologie für den EMEA-Raum bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Cilta-cel spiegelt unser Engagement für die Umgestaltung der Behandlung des multiplen Myeloms wider, wobei eine einzige Infusion das Potenzial für deutlich tiefere und nachhaltigere Reaktionen bietet, die die Behandlungslandschaft für Patienten, bei denen diese komplexe Krankheit diagnostiziert wurde, neu definieren könnten.“

Das Sicherheitsprofil von cilta-cel nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von fast 34 Monaten in der CARTITUDE-4-Studie wurde bereits auf der Jahrestagung 2024 der International Myeloma Society (IMS) vorgestellt.2 In der Sicherheitsanalyse (cilta-cel, n=208; Standardtherapien, n=208) traten bei 97 Prozent der Patienten in beiden Gruppen behandlungsbedingte Nebenwirkungen (Treatment-Emergent Adverse Events, TEAEs) des Grades 3/4 auf, wobei Zytopenie am häufigsten auftrat.2 64 Prozent der Patienten im cilta-cel-Arm und 76 Prozent der Patienten, die Standardtherapien erhielten, hatten behandlungsbedingte Infektionen, wobei 28 Prozent bzw. 30 Prozent als Grad 3/4 eingestuft wurden.2 In der cilta-cel-Gruppe traten bei sieben Patienten hämatologische Zweittumoren auf, 50 Patienten verstarben, und von diesen Patienten starben 21 aufgrund einer fortschreitenden Erkrankung.2 Bei einem mit Standardtherapien behandelten Patienten trat ein hämatologischer Zweittumor auf, 82 Patienten verstarben, und von diesen Patienten starben 51 aufgrund einer fortschreitenden Erkrankung.2

„Wir freuen uns, die neuesten MRD-Negativitätsergebnisse der CARTITUDE-4-Studie vorstellen zu können, die zeigen, dass cilta-cel, die erste für die Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom bereits in der Zweitlinientherapie zugelassene Zelltherapie, signifikante langfristige Remissionsraten aufweist, einschließlich Fortschritts- und Gesamtüberlebensvorteilen“, so Dr. Jordan Schecter, Vizepräsident und Leiter des Krankheitsbereichs Multiples Myelom bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Es wird auch immer deutlicher, dass das Erreichen der MRD-Negativität ein wichtiges Ziel bei der CAR-T-Therapie bei Myelomen ist, und wir sehen, dass die MRD-Raten in dieser Analyse bei früherer Behandlung höher waren.“

Zusätzliche Daten zu den von Patienten berichteten Ergebnissen (Patient Reported Outcomes, PROs) und der Zeit bis zur Verschlechterung (Time to Worsening, TTW) der Symptome mit cilta-cel werden auf der ASH 2024 auch als Posterpräsentation (Abstract Nr. 2002) vorgestellt.3 Basierend auf dem Multiple-Myeloma-Symptom- und Impact-Questionnaire-System (MySlm-Q) und den Impact-Domain-Scores berichteten die mit cilta-cel behandelten Patienten im Vergleich zu Standardtherapien von einer signifikant längeren TTW der Symptome.2 Bei der Nachuntersuchung nach drei Jahren hatten 83 Prozent der mit cilta-cel behandelten Patienten keine Verschlechterung der funktionellen Auswirkungen erfahren, verglichen mit 69 Prozent in der Gruppe mit Standardtherapien.3

Über CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 (NCT04181827) ist die erste randomisierte Phase III Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von cilta-cel.4 Die Studie vergleicht cilta-cel mit den Standardbehandlungen PVd oder DPd bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und nach einer Behandlung mit lenalidomid refraktärem multiplem Myelom, die eine bis drei vorherige Therapielinien erhalten haben.4 Der primäre Endpunkt der Studie ist das progressionsfreie Überleben (Progression-Free Survival, PFS); Sicherheit, Gesamtüberleben, MRD-Negativitätsrate und Gesamtansprechrate sind sekundäre Endpunkte.4

Über Cilta-cel

Im April 2024 genehmigte die Europäische Kommission (EK) eine Indikationserweiterung für cilta-cel zur Behandlung von Erwachsenen mit RRMM, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben, einschließlich eines iMiD und eines PI, bei denen unter der letzten Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung festgestellt wurde und die auf Lenalidomid nicht ansprechen. Im April 2024 wurde cilta-cel in den USA für die Zweitlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Myelom zugelassen, die mindestens eine vorherige Therapielinie erhalten haben, einschließlich eines PI, eines iMiD, und die refraktär gegenüber lenalidomid sind.

Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Cilta-cel finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale.5 Gemäß den Vorschriften der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) für neue Arzneimittel und solche, die unter Vorbehalt zugelassen sind, unterliegt cilta-cel einer zusätzlichen Überwachung.5

Cilta-cel ist eine auf das B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) gerichtete, genetisch modifizierte autologe T-Zell-Immuntherapie, bei der die T-Zellen eines Patienten mit einem Transgen neu programmiert werden, das einen chimären Antigenrezeptor (CAR) codiert, der die CAR-positiven T-Zellen dazu an, Zellen zu eliminieren, die BCMA exprimieren.5 BCMA wird hauptsächlich auf der Oberfläche von malignen B-Zellen des multiplen Myeloms sowie von B-Zellen und Plasmazellen im Spätstadium exprimiert.6 Das cilta-cel CAR-Protein verfügt über zwei BCMA-zielende Einzeldomänen, die eine hohe Avidität gegen menschliches BCMA vermitteln sollen.5 Bei der Bindung an BCMA-exprimierende Zellen fördert das CAR die Aktivierung, Expansion und Eliminierung von Zielzellen durch T-Zellen.7 Bis heute wurden weltweit mehr als 4.000 Patienten mit cilta-cel behandelt.8

Im Dezember 2017 schloss Janssen Biotech, Inc., ein Unternehmen von Johnson & Johnson, eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech USA, Inc., zur Entwicklung und Vermarktung von cilta-cel.9

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist eine derzeit unheilbare Form von Blutkrebs, der eine bestimmte Art weißer Blutkörperchen, die Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.10,11 Beim multiplen Myelom vermehren sich diese Plasmazellen weiter, sammeln sich im Körper an und verdrängen normale Blutzellen, was häufig zu Knochenzerstörung und anderen schwerwiegenden Komplikationen führt.12 In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 bei schätzungsweise mehr als 35.000 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten starben.13 Während einige Menschen, bei denen ein multiples Myelom diagnostiziert wurde, anfangs keine Symptome aufweisen, können bei anderen häufige Anzeichen und Symptome der Krankheit auftreten, zu denen Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Erythrozytenzahlen, Müdigkeit, hohe Kalziumwerte, Infektionen oder Nierenprobleme gehören können.14,15

Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson glauben wir, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um schon heute innovative Lösungen für das gesamte Gesundheitsspektrum zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.innovativemedicine.jnj.com/emea/. Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bezüglich der Produktentwicklung und der potenziellen Vorteile und Auswirkungen der Behandlung mit cilta-cel. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Wenn sich zugrunde liegende Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen Global Services, LLC, Janssen-Cilag Limited und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Herstellung; Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Produktrückrufen oder behördlichen Maßnahmen führen; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabemustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 31 Dezember 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements“ (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) und „Item 1A. Risk Factors“ (Punkt 1A. Risikofaktoren) sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formular 10-Q und in anderen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission. Kopien dieser Einreichungen sind online verfügbar unter www.sec.gov, www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Janssen Global Services, LLC, Janssen-Cilag Limited noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

* Dr. Rakesh Popat, University College London Hospitals, NHS Foundation Trust, London, Vereinigtes Königreich, hat Beratungs- und Vortragsdienstleistungen für Johnson & Johnson erbracht; er wurde nicht für Medienarbeit bezahlt.

###

1 Popat, et al. Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel) vs Standard of Care (SoC) in Patients With Lenalidomide (Len)-Refractory Multiple Myeloma (MM) After 1–3 Lines of Therapy: Minimal Residual Disease (MRD) Negativity in the Phase 3 CARTITUDE-4 Trial. Mündlicher Vortrag auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH); 7 bis 10 Dezember 2024.

2 Mateos, et al. Overall Survival (OS) With Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel) Versus Standard of Care (SoC) in Lenalidomide (Len)-Refractory Multiple Myeloma (MM): Phase 3 CARTITUDE-4 Study Update. Jahrestagung der International Myeloma Society 2024. September 2024.

3 Noffar, et al. Long-Term Benefits in Patient-Reported Outcomes and Time to Next Anti-Myeloma Therapy of Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-cel) Versus Standard of Care for Patients with Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma: Results from the Phase 3 Cartitude-4 Clinical Trial. Jahrestagung der American Society of Hematology 2024. Dezember 2024.

4 ClinicalTrials.gov. A Study Comparing JNJ-68284528, a CAR-T Therapy Directed Against B-cell Maturation Antigen (BCMA), Versus Pomalidomide, Bortezomib and Dexamethasone (PVd) or Daratumumab, Pomalidomide and Dexamethasone (DPd) in Participants With Relapsed and Lenalidomide-Refractory Multiple Myeloma (CARTITUDE4). Verfügbar unter: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04181827. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

5 Europäische Arzneimittel-Agentur. Carvykti – Zusammenfassung der Produktmerkmale. Verfügbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/carvykti-epar-product-information_en.pdf. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

6 Cho, et al. Targeting B Cell Maturation Antigen (BCMA) in Multiple Myeloma: Potential Uses of BCMA-Based Immunotherapy. Front Immunol 2018;10(9):1821.

7 Tai, et al. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. Immunotherapy 2015;7(11):1187-1199.

8 Archivdaten. RF-439204. November 2024.

9 JnJ.com Janssen Enters Worldwide Collaboration and License Agreement with Chinese Company Legend Biotech to Develop Investigational CAR-T Anti-Cancer Therapy. Verfügbar unter: https://www.jnj.com/media-center/pressreleases/janssen-enters-worldwide-collaboration-and-license-agreement-with-chinese-company-legend-biotech-todevelop-investigational-car-t-anti-cancer-therapy. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

10 Abdi, et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings on molecular mechanisms. Oncotarget 2013;4(12):2186-2207.

11 American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Verfügbar unter: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

12 City of Hope. Multiple Myeloma: Causes, Symptoms & Treatments. Verfügbar unter: https://www.cancercenter.com/cancer-types/multiple-myeloma. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

13 ECIS. European Cancer Information System. Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Verfügbar unter: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

14 American Cancer Society. What is Multiple Myeloma? https://www.cancer.org/cancer/multiple-myeloma/about/what-is-multiple-myeloma.html. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.

15 American Cancer Society. Multiple Myeloma Early Detection, Diagnosis, and Staging https://www.cancer.org/cancer/types/multiple-myeloma/detection-diagnosis-staging/detection.html. Zuletzt abgerufen im Dezember 2024.