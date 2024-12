Moody's kinnitas Coop Panga reitingu ja tõstis reitingu väljavaate positiivseks

Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga reitinguhinnangu senisel tasemel positiivse väljavaatega. Pangahoiuste reiting jäi senisele tasemele Baa2, reitingu väljavaade tõsteti stabiilselt positiivseks.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kinnitab krediidireitingu kinnitamine senisel tasemel, et pank on jätkuvalt usaldusväärne, hästi kapitaliseeritud ja kvaliteetse krediidiportfelliga vaatamata keerulistele aegadele ning näidanud seejuures head kasumlikkust. Reitinguväljavaate tõstmine stabiilselt positiivseks näitab, et pank on muutunud senisest veelgi tugevamaks ja usaldusväärsemaks. „Reitinguhinnangu kinnitamine ja positiivse väljavaate lisamine annab nii eraisikutele kui ka äridele täiendava kindlustunde tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses,“ sõnas Truu.

Moody’s Ratings’i poolt Coop Pank AS-ile kinnitatud reitingud:

Välis- ja kohalikus valuutas pika- ja lühiajaliste pangahoiuste reiting Baa2/Prime-2

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang Baa1(cr)/Prime-2(cr)

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting Baa1/Prime-2

Baaskrediidihinnang (BCA) ba1

Kohandatud baaskrediidihinnang ba1

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingule on positiivne.

Teade Moodys’e poolt koostatud aruande kohta on leitav https://ratings.moodys.com/ratings-news



Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 206 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee