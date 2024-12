Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti yhtiön osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta 2025–2027

Lassila & Tikanoja Oyj

13.12.2024



Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus päätti yhtiön osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksoista 2025—2027

Lassila & Tikanojan hallitus perusti osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 yhtiön avainhenkilöille vuonna 2022. Osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027. Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2027 keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteella 15.12.2022.

Lassila & Tikanojan hallitus on päättänyt ansaintajakson 2025–2027 kohderyhmästä, mahdollisten palkkioiden suuruudesta ja ansaintakriteereistä.

Ansaintajaksolla 2025–2027 palkkioiden ansainta perustuu seuraaviin ansaintakriteereihin:

Relatiivinen osakkeen kokonaistuotto (TSR) vuosina 2025–2027 (painoarvo 30 %)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuosina 2025–2027 (painoarvo 30 %)

Hiilijalanjäljen pienentäminen, Scope 1, 2 ja 3 (ESG) vuosina 2025—2027 (painoarvo 20 %)

Liikevaihdon kasvu vuosina 2025–2027 (painoarvo 20 %).

Ansaintajaksolta 2025–2027 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 324 578 Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2025–2027 noin 50 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Lisätietoja:

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo

+358 46 8767123



Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.



