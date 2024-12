Planisware integre l'indice SBF 120

Planisware intègre l’indice SBF 120

Paris, France, 13 Décembre, 2024 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), a le plaisir d’annoncer son entrée dans l’indice SBF 120.

À la suite de la révision trimestrielle des indices d’Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a pris la décision d’inclure Planisware dans l’un des principaux indices de la Bourse de Paris regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Sept mois après l’introduction en bourse réussie de la société, l’entrée dans cet indice de référence est le fruit d’une performance boursière portée par la confiance des investisseurs. C’est également une nouvelle étape importante pour Planisware qui pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue.

Cette décision prendra effet à compter du 20 décembre 2024.

Contacts

Investisseurs : Benoit d'Amécourt

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47

Médias : Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon

planisware@brunswickgroup.com

+33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 employés répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, symbole "PLNW").

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X .

