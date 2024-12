Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere

KØBENHAVN, Danmark, 13. december 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at etablere et nyt langsigtet incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Medlemmer af koncernledelsen vil modtage en blanding af performancebaserede betingede aktier og tegningsoptioner, som begge vil være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Medarbejdere, der deltager i programmet, vil kun modtage tegningsoptioner. Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Der tildeles i alt 118.274 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 198,90 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Desuden tildeles i alt 46.700 performancebaserede betingede aktier til medlemmer af koncernledelsen. Den kombinerede værdi af tegningsoptioner og performancebaserede betingede aktier, der tildeles det enkelte medlem af koncernledelsen, udgør op til 100% af deres faste årlige basisløn. De performancebaserede betingede aktier vil blive overdraget tre år efter tidspunktet for tildeling, forudsat at alle betingelser herfor er opfyldt. Overdragelse af tegningsoptioner og performancebaserede betingede aktier forudsætter forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen.

Der tildeles i alt 1.053.509 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til en udnyttelseskurs på DKK 223,33 pr. aktie, fastsat som den gennemsnitlige markedskurs (lukkekurs) på selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen over de seneste 15 dage før tildelingstidspunktet, tillagt 15%.

Sammenlagt tildeles der 1.171.783 tegningsoptioner under de nye programmer, hvilket giver optionsholderne ret til tegning af op til i alt 1.171.783 aktier a nominelt DKK 10. Udnyttelse af erhvervede tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i otte fastsatte tegningsperioder i løbet af 2028 og 2029. Jævnfør vederlagspolitikken er der fastsat en maksimumværdi for udnyttelsen for hver enkelt optionsholder på udnyttelsestidspunktet.

Ved anvendelse af Black-Scholes model og efter justering for den historiske sandsynlighed for opnåelse af KPI’er, er den teoretiske værdi pr. tegningsoption til medlemmerne af koncernledelsen beregnet til DKK 76,68. Black-Scholes-værdien pr. tegningsoption til udvalgte medarbejdere er beregnet til DKK 75,33. Beregningerne er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 198,90, en risikofri rente på 1,65 % og ud fra den historiske volatilitet for aktierne i relevante peers.

Værdien af hver af de performancebaserede betingede aktier, der tildeles medlemmer af koncernledelsen, udgør DKK 194,20, og er fastsat som den gennemsnitlige markedskurs (lukkekurs) på selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen over en periode på 15 dage forud for tildelingen.

