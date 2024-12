Ibexa Summit 2025 : La conférence incontournable sur l'expérience digitale

Ibexa est ravi d'annoncer l'Ibexa Summit 2025, une conférence dédiée à l'expérience digitale. Cet événement incontournable se déroulera sur deux jours, les 30 et 31 janvier 2025, à Barcelone, en Espagne. Destiné aux leaders du numérique, aux experts en marketing et aux professionnels de IT, l'Ibexa Summit rassemblera des intervenants d'exception pour discuter des innovations majeures dans le domaine des plateformes d'expérience numérique.

Découvrez les dernières innovations d'Ibexa DXP

L’Ibexa Summit 2025 offre une expérience captivante, combinant sessions animées par des experts, discussions interactives et keynotes inspirants. Les participants découvriront en avant-première les dernières innovations de la Digital Experience Platform (DXP) d’Ibexa, avec des annonces exclusives de nouveaux produits et des contenus adaptés aux professionnels techniques et produits. Plus de 40 ateliers seront proposés, permettant aux participants de développer des compétences concrètes et de bénéficier de certifications gratuites pour enrichir leur expertise.

Un programme riche et modulable

Avec un programme varié mêlant conférences inspirantes, études de cas captivantes et certifications à la demande, cet événement est conçu pour aider les professionnels de tous secteurs à exceller. Ne passez pas à côté des sessions incontournables, telles que :

"Martech en 2025 : Les plateformes composables peuvent-elles simplifier votre stack MarTech ?" par Scott Brinker , rédacteur en chef de c hiefmartec.com

, rédacteur en chef de c "L'avenir de la DXP : Redéfinir le paysage de l'expérience numérique" par Bertrand Maugain , PDG d' Ibexa

, PDG d' "Le futur du son : Amélioration de l'efficacité numérique chez Native Instruments" par Marc Eilhard , directeur de l'ingénierie chez Native Instruments

Les développeurs obtiendront des informations précieuses grâce à des sessions telles que :

"Quelles sont les nouveautés pour les développeurs d'Ibexa DXP en 2025 ? "par Adam Wojs , directeur de l'ingénierie chez Ibexa

, directeur de l'ingénierie chez "Utiliser correctement les API HTTP en PHP" par Nicolas Grekas , Core Contributor chez Symfony

, Core Contributor chez "Améliorer votre projet Ibexa DXP avec Private AI" par Mateusz Bieniek , Product Support Team Leader chez Ibexa

Des études de cas présentées par des leaders de l'industrie comme Native Instruments, CMS Legal et Global Hotel Alliance offriront des perspectives pratiques et exploitables. Une annonce surprise durant la conférence viendra ajouter une dose d'excitation à l'événement. Les sponsors et partenaires, tels que QNTM , Raptor , Actito , Qualifio , Platform.sh , Symfony et API Platform , animeront des sessions dédiées pour partager leur expertise. Les participants auront également l'opportunité d'explorer l'espace d'exposition des sponsors et partenaires, d'assister à des conférences et de réseauter lors des pauses prévues.

Connectez-vous, collaborez et développez votre réseau

L'Ibexa Summit ne se limite pas à l'apprentissage : c'est avant tout une opportunité de connexion. Plus de 300 leaders de l'industrie, experts et pairs se rassembleront pour des moments de réseautage, des discussions collaboratives et une cérémonie spéciale de remise des prix : les Ibexa Awards. Le tout se déroulera dans le cadre exceptionnel du musée du FC Barcelone, garantissant une soirée inoubliable.

Que vous souhaitiez enrichir l'expérience de vos clients, optimiser vos opérations ou innover grâce aux technologies de pointe, l'Ibexa Summit 2025 propose des opportunités uniques pour chacun.