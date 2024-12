The Board of Directors' decision on a new execution strategy and prioritisation of clinical areas in Reponex Pharmaceuticals A/S.

13. december 2024

Selskabsmeddelelse nr. 32







Pharma Equity Group foretager løbende evaluering af den kliniske pipeline i Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) ud fra en række fundamentale kommercielle kriterier, herunder medicinsk behov, patientrekruttering, regulatoriske krav, sandsynlighed for succes og krav til både human og monetær kapital.

På grundlag af denne evaluering har Reponex valgt at give følgende udviklingsprogrammer topprioritet:



RNX-051 til tyktarmsadenomer og tyktarmskræft

RNX-011 til behandling af bughindebetændelse

RNX-041 til behandling af IBD (pouchitis)





De nævnte udviklingsprogrammer, har alle vist relevante, informative og stærke kliniske data, samt har opnået patentbeskyttelse i, de for selskabet, vigtigste geografiske områder.





Selskabet og de kliniske samarbejdspartnere har derfor de seneste måneder allokeret betydelige ressourcer til de afsluttende forberedelser og færdiggørelse af studieprotokollerne for indlevering af de kliniske fase 2 forsøgsansøgninger til myndighederne. Forsøgsansøgningerne for RNX-011 og RNX-051 forventes indleveret til myndighederne henholdsvis i starten af Q1-2025 og slutningen af Q1-2025.





Reponex implementerer i Q1-2025 laboratoriemodeller, der bygger på blodprøver fra patienter med bughindebetændelse og som anvendes til at bekræfte de sygdomsmekanismer, som RNX-011 påvirker. Via disse resultater vil man teste den rette dosering af lægemidlet på patientens blodprøve og derved generere en løbende datapakke. Initiativet vil ikke blot understøtte de kliniske studier, men muliggøre individualisering af behandlingen af patienter med bughindebetændelse.





RNX-041 indgår aktivt i 2. del af det igangværende kliniske fase 2 proof-of-concept studie vedrørende behandling af pouchitis.





Studierne udføres som investigator initierede studier (IIT), designet under iagttagelse af guidelines fra FDA og EMA samt forventelige krav fra kommende industrielle licenspartnere. Desuden er det tillagt vægt at studiedesignet muliggør løbende analyser og frigivelse af data.



Selskabet arbejder kontinuerligt for etablering af strategiske partnerskaber – en proces der vil fortsætte under studiernes gennemførelse.





Selskabet har afblindet proof-of-concept studiet med RNX-021 til behandling af kroniske venøse bensår. Data fra proof-of-concept studiet giver som forventet selskabet væsentlig og værdifuld information til brug for det fortsatte formuleringsarbejde med fokus på optimering af lægemiddelkandidaterne til kommende kliniske studier med RNX-022 og RNX-023.





Selskabets lægemiddelkandidater indenfor behandling af kroniske bensår (RNX-022, RNX-023) og Crohn’s Disease (RNX-041) vurderes fortsat som særdeles interessante både klinisk og kommercielt. Disse programmer vil blive søgt gennemført gennem et strategisk klinisk og industrielt samarbejde.







For yderligere information, kontakt venligst: