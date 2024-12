Abcourt annonce la nomination d’un nouveau chef des finances

ROUYN-NORANDA, Québec, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Alain Lévesque à titre de nouveau chef des finances.

Alain Lévesque est membre de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec. Il apporte une solide expérience du secteur minier et une expertise en matière d’information financière et de gouvernance d’entreprise, ainsi qu’une expérience des marchés financiers et de la finance, y compris le financement par emprunt, la vente de redevances et les transactions corporatives.

Le conseil d’administration et la direction sont heureux d’informer que Christine Lefebvre demeure Vice-présidente finance de la Société et continuera de faire bénéficier la Société de ses compétences et de son expertise du domaine minier et des obligations d’information financière de sociétés ouvertes.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

