iTeos Therapeutics présente les données intermédiaires de l’essai clinique A2A-005, ainsi que les données translationnelles et précliniques relatives à l’inupadénant lors du congrès d’immuno-oncologie de l’ESMO

- L’essai de phase 2 A2A-005 portant sur l’inupadénant + carboplatine/pémétrexed a démontré un taux de réponse globale (TRG) de 63,9 % et une SSP médiane de 7,7 mois pour tous les patients évaluables sur l’ensemble des cohortes

- La dose recommandée pour la phase 2 (DRP2) d’inupadénant 80 mg + carboplatine/pémétrexed a démontré un TRG de 73,3 %, et 64,6 % des patients ont atteint la SSP à 6 mois landmark

- Le profil d’innocuité de l’association inupadénant + carboplatine/pémétrexed était gérable et tolérable, et aucune toxicité dose-dépendante n’a été observée

- L’inupadénant est mis au second plan afin de concentrer les ressources sur d’autres programmes

WATERTOWN, Massachusetts, et GOSSELIES, Belgique, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de thérapies immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour la présentation de données cliniques, translationnelles et précliniques issues de son programme antagoniste du récepteur A 2A de l’adénosine (A 2A R), l’inupadénant, notamment les données intermédiaires de la partie escalade de dose de l’essai de phase A2A-005 évaluant la chimiothérapie par doublet inupadénant et platine chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique post-immunothérapie, lors du congrès d’immuno-oncologie 2024 de l’European Society for Medical Oncology (ESMO-IO).

« Nous estimons que nos présentations sur la voie de l’adénosine lors du congrès de l’ESMO-IO révèlent les efforts considérables que notre équipe de recherche et découverte a déployés pour comprendre ce mécanisme immunosuppresseur », a déclaré le Dr Michel Detheux, Président et Directeur général d’iTeos. « Bien que les indicateurs initiaux sont encourageants pour la DRP2 de l’inupadénant dans l’essai A2A-005 par rapport à la chimiothérapie seule et étayent son le caractère différent et inégalé de son profil, nous estimons, de concert avec nos conseils consultatifs scientifiques et cliniques, qu’il n’atteint pas un niveau d’activité clinique suffisant pour justifier des investissements supplémentaires. Nous restons déterminés à concentrer nos ressources sur le développement de thérapies différenciées, premières ou meilleures de leur catégorie, et nous avons hâte de faire le point sur notre pipeline en 2025. »

Mini-sessions orales

Intitulé : L’inupadénant associé à une chimiothérapie chez les patients atteints d’un CPNPC non épidermoïde en progression sous ou après un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire : résultats de la phase de recherche de dose de l’essai A2A-005

Résumé : À la date de gel des données du 29 octobre 2024, les données de haut niveau issues de la phase d’escalade de dose de l’essai A2A-005 et présentées lors du congrès de l’ESMO-IO reposaient sur 36 patients éligibles à l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité. Les patients ont reçu de l’inupadénant à raison de 40 mg, 60 mg ou 80 mg deux fois par jour (2x/j) en association avec du carboplatine/pémétrexed. Tous les patients ont fait l’objet d’un suivi minimal de 6 mois. Les caractéristiques des patients à l’inclusion étaient équilibrées d’un bras à l’autre, avec un léger déséquilibre entre les cohortes recevant des doses de 40 mg et de 80 mg, qui comptaient plus de patients atteints de métastases cérébrales, et la cohorte recevant une dose de 80 mg, favorisée par des statuts ECOG de 0.

Le critère d’évaluation principal, l’innocuité de l’inupadénant en association avec le carboplatine/pémétrexed, a été jugé gérable et tolérable, sans toxicités dose-dépendantes.

Le critère d’évaluation secondaire, le TRG, était de 63,9 % pour l’ensemble des patients (53,3 % à 40 mg, 66,7 % à 60 mg et 73,3 % à 80 mg).

L’autre critère d’évaluation secondaire, la SSPm, était de 7,7 mois pour l’ensemble des patients (5,6 mois à la dose de 40 mg et 6,6 mois à la dose de 60 mg ; la SSPm n’a pas été atteinte à la dose de 80 mg).

Le biomarqueur exploratoire, CXCL13, une chimiokine des lymphocytes B et un marqueur de la structure lymphoïde associé à l’activité clinique, a été restauré par l’inupadénant après avoir été déplété par la chimiothérapie, avec une cinétique de restauration plus rapide chez les patients dont la SSP était supérieure à 6 mois.

Au moment du gel des données, 8 patients étaient encore sous traitement (1 à la dose de 40 mg, 1 à la dose de 60 mg et 6 à la dose de 80 mg). Le suivi médian était de 9,7 mois (10,6 mois à la dose de 40 mg, 13,1 mois à la dose de 60 mg et 8,2 mois à la dose de 80 mg).



Mesure de la réponse Inupadénant 40 mg + carboplatine / pémétrexed 2x/j Inupadénant 60 mg + carboplatine / pémétrexed 2x/j Inupadénant 80 mg + carboplatine / pémétrexed 2x/j Total (N = 15) (N = 6) (N = 15) (N = 36) TRG, % 53,3% 66,7% 73,3% 63,9% n

(IC à 95 %) n = 8

(26,6–78,7) n = 6

(22,3–95,7) n = 15

(44,9–92,2) n = 36

(46,2–79,2) Réponse complète, n (%) 0

0

2 (13,3 %) 2 (5,6 %) Réponse partielle, n (%) 8 (53,3 %) 4 (66,7 %) 9 (60,0 %) 21 (58,3 %) Maladie stable, n (%) 7 (46,7 %) 1 (16,7 %) 3 (20,0 %) 11 (30,6 %) Progression de la maladie, n (%) 0

0

1 (6,7 %) 1 (2,8 %) Non évaluable/aucune évaluation, n (%) 0

1 (16,7 %) 0

1 (2,8 %) SSPm, en mois 5,6

6,6

NC 7,7

Événement n (%)

(IC à 95 %) 13 (86,7 %)

(4,1–8,3) 5 (83,3 %)

(0,4–NC) 6 (40,0 %)

(4,9–NC) 24 (66,7 %)

(5,1–11,0) SSP à 6 mois landmark, en % 46,7 %

(21,2–68,7) 50,0 %

(11,1–80,4) 64,6 %

(34,7–83,5) 54,5 %

(36,8–69,1)

IC : intervalle de confiance ; NC : non calculable

Intitulé : L’inupadénant, antagoniste de l’A 2A R, contribue à l’amélioration de la réponse immunitaire humorale chez les patients

Résumé : Sur la base de données cliniques et translationnelles en monothérapie, l’inupadénant a démontré une modulation des réponses humorales dans le sang et les tissus tumoraux des patients, ce qui confirme les résultats précédents selon lesquels l’expression des cellules sécrétrices d’anticorps (CSA) dans les tissus tumoraux est associée à une non-progression de la maladie chez les patients. En outre, l’expression de CXCL13, une protéine impliquée dans le recrutement des cellules immunitaires, l’activation et la régulation de la réponse immunitaire adaptative, a augmenté chez les patients traités par inupadénant, et ce de manière plus rapide et significative chez les patients dont la maladie n’a pas progressé par rapport à ceux chez qui la maladie a progressé. Ces résultats viennent confirmer que l’inupadénant joue un rôle déterminant dans la restauration de la maturation des lymphocytes B et peut jouer un rôle important dans le retardement de la progression chez les patients en phase terminale.

Sessions de posters

Intitulé : L’inupadénant, antagoniste de l’A 2A R, contribue à l’amélioration de la réponse immunitaire humorale dans les modèles précliniques

Résumé : Dans des modèles précliniques, l’inupadénant a contrecarré l’inhibition médiée par l’A 2A R de la maturation des lymphocytes B en CSA et la production d’immunoglobulines dans des systems in vitro et ex vivo en modulant les lymphocytes B au niveau du centre germinatif (CG). Ces résultats suggèrent que l’inupadénant rétablit, voire améliore la maturation des lymphocytes B en CSA et les réactions au niveau du CG dans les organes lymphoïdes secondaires, ainsi que dans la tumeur, en présence de signalisation de l’A 2A R. En outre, ce processus est indispensable à la production d’anticorps de haute affinité et à une potentielle immunité anti-tumorale durable.

Intitulé : Une nouvelle signature de l’adénosine dans les tumeurs permettant d’orienter le choix des indications des inhibiteurs de la voie de l’adénosine

Résumé : En nous basant sur la quantification spatiale de l’adénosine dans les tumeurs humaines, nous avons pu développer la première signature du gène adénosine, démontrant son potentiel pour le choix des indications. Cette nouvelle signature, dérivée de 249 gènes différentiellement exprimés (GDE) associés au métabolisme et à l’activation immunitaire, a démontré un pouvoir prédictif élevé pour tous les types de tumeurs. En outre, la signature de l’adénosine était plus élevée dans les tumeurs que dans les tissus sains et présentait une expression et une valeur pronostique variables selon les sous-types de tumeurs. Ces résultats suggèrent que la signature de l’adénosine constitue un outil puissant dans la hiérarchisation des types de tumeurs susceptibles de tirer le plus de bénéfices de traitements ciblant l’adénosine et dans la compréhension des mécanismes de l’immunosuppression médiée par l’adénosine.

