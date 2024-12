FINANSKALENDER 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 89 - 13. december 2024

DFDS vil rapportere og afholde den ordinære generalforsamling på følgende datoer i 2025:





Frist for indsendelse af forslag til ordinær generalforsamling

10. februar



Årsrapport 2024 og

4. kvartalsoversigt 21. februar Ordinær generalforsamling 24. marts 1. kvartalsrapport 2025 6. maj 2. kvartalsrapport 2025 20. august 3. kvartalsrapport 2025 6. november





Rapport om månedlige fragtfærgemængder og antal passagerer udsendes omkring kl. 10.00 på følgende datoer i 2025:

13. januar

12. februar

12. marts

11. april

12. maj

12. juni

11. juli

20. august (7.30 CET)

12. september

10. oktober

12. november

12. december





