KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 13.12.2024 KLO 17.00

Kalmar Oyj allekirjoitti 200 miljoonan euron valmiusluoton

Kalmar Oyj on allekirjoittanut 200 miljoonan euron valmiusluoton kuuden yhteistyöpankin kanssa 13.12.2024. Valmiusluoton sopimusaika on viisi vuotta ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota edellyttäen lainanantajien hyväksyntää. Valmiusluoton tarkoitus on jälleenrahoittaa olemassa olevat 150 miljoonan euron kahdenväliset valmiusluotot, jotka erääntyvät vuosina 2025 ja 2027 sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Tällä limiittisopimuksella Kalmar vahvistaa sen pitkän aikavälin likviditeettiään.

Lainajärjestelyn koordinoi SEB ja pääjärjestäjät (Mandated Lead Arrangers ja Bookrunners) ovat BNP Paribas, Danske Bank, Nordea Bank, OP Yrityspankki, SEB (Facility Agent) ja Standard Chartered Bank.

Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja puh. +358 50 400 3557

Ilari Pajunen, rahoitusjohtaja, puh. +358 20 777 4000

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa. www.kalmar.fi