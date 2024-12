La mission commerciale exclusivement féminine de la FAP Canada à Taïwan et au Vietnam s'est conclue avec succès

TORONTO, 13 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La mission commerciale de la Fondation Asie Pacifique du Canada s'est achevée sur une note positive en Partenariats pour la durabilité : Mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam novembre avec la signature de deux protocoles d'entente d'une valeur de 11,4 millions de dollars canadiens, 216 réunions interentreprises avec des partenaires asiatiques et un engagement auprès de 166 entreprises et organismes à Taïwan et au Vietnam.

La mission, s'inscrivant dans le cadre de la série 2023-2025 Nord-Est X Sud-Est : Favoriser les partenariats entre le Canada et l'Asie, s'est déroulée du 17 au 23 novembre 2024. Elle marque la huitième édition des missions commerciales exclusivement féminines en Asie de la FAP Canada. L'événement a mis en lumière les innovations apportées par les femmes entrepreneures canadiennes dans les secteurs en expansion des économies dynamiques de Taïwan et du Vietnam, offrant des opportunités d'affaires pour les entreprises canadiennes.

La mission de sept jours (Taipei, 17-19 nov. et Ho Chi Minh-Ville, 20-23 nov.) a soutenu 30 déléguées canadiennes, dont des représentantes de Calico, une entreprise spécialisée dans les technologies de la chaîne d'approvisionnement, qui ont signé un protocole d'entente avec GM Apparel & Accessories Company Limited au Vietnam. Sara Wilshaw, déléguée commerciale en chef et sous-ministre adjointe au Développement du commerce international d'Affaires mondiales Canada, ainsi qu'Annie Dubé, consule générale du Canada à Ho Chi Minh-Ville, ont assisté à la signature.

Les déléguées ont participé à des conférences avec des intervenants de haut niveau des secteurs gouvernemental, commercial et universitaire du Canada, de Taïwan et du Vietnam. Elles ont abordé des questions commerciales bilatérales et régionales, l'inclusivité du genre dans l'économie, l'avancement économique des femmes et le soutien aux PME.

Les déléguées canadiennes ont notamment effectué des visites de sites dans les deux économies ciblées. La délégation a notamment visité Foxconn Technologies à Taïwan et Becamex Industrial Park au Vietnam. À Taïwan, la délégation été reçue par la vice-présidente Hsiao Meiqin pour discuter des relations bilatérales et des opportunités de coopération économique.

La mission commerciale exclusivement féminine du Canada à Taïwan et au Vietnam a bénéficié du soutien financier du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

