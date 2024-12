SCOR poursuit son soutien à la science actuarielle en 2024, avec l’attribution des prix de l’actuariat dans sept pays et le lancement d’une bourse d’entreprise annuelle au Royaume-Uni

Communiqué de presse

Chaque année depuis 1996, SCOR récompense les meilleurs travaux de recherche dans le domaine de l’actuariat en attribuant des prix dans plusieurs pays.

Ces prix ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. En France, le prix SCOR de l’actuariat est financé par la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science présidée par Pierre-André Chiappori.

Les jurys des prix SCOR de l’actuariat sont composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus. Les lauréats sont sélectionnés en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse qu’ils utilisent et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion des risques.

En 2024, SCOR a décerné les prix de l’actuariat dans sept pays : en Allemagne, en Australie, en France, en Italie, à Singapour, en Suède et en Suisse. Cette année a, en outre, connu le lancement de nouveaux prix de l’actuariat SCOR dans la région Asie-Pacifique. Ceux-ci sont ouverts aux étudiants des universités dans les pays de la région où SCOR s’est implanté. Les nouveaux prix en Asie-Pacifique sont organisés conjointement avec la Fondation IFoA, l'organisme de bienfaisance de l'Institute and Faculty of Actuaries du Royaume-Uni.

2024 a également vu le lancement d'un nouveau programme de bourse d’entreprise pour les études actuarielles au Royaume-Uni. Conçu pour investir dans le développement de la carrière des actuaires en herbe dès le début de leurs études, le programme attribuera deux bourses d'entreprise chaque année à des étudiants éligibles visant un cursus d’actuariat accrédité au Royaume-Uni et/ou en Irlande.

Si vous souhaitez soumettre votre recherche pour les Prix de l'actuariat 2025 (y compris les prix biennaux de la péninsule ibérique), ou déposer votre candidature pour la bourse du Royaume-Uni, les modalités seront en ligne en janvier : rendez-vous sur www.scor.com/fr/prix-de-lactuariat.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Dans le contexte actuel d'évolution rapide des risques, le développement en continu de la connaissance et de la gestion des risques est crucial pour le secteur de la (ré)assurance. Je tiens à remercier tous nos lauréats de 2024 pour leur contribution à ce développement, grâce à leur travail précieux et perspicace. Nos Prix de l'actuariat soutiennent la science actuarielle depuis 28 ans. En étendant leur portée à l'Asie-Pacifique et en créant un programme de bourse d’entreprise au Royaume-Uni, nous renforçons l’engagement résolu de SCOR à contribuer au bien-être, à la résilience et au développement durable de la société en repoussant les frontières de l'assurabilité. »

Présentation des lauréats 2024 des prix SCOR de l’actuariat

Le 3 octobre à Zurich, Fabian Uffer, Directeur des Risques de SCOR, a remis le prix de l’actuariat pour la Suisse à une conférence actuarielle organisée conjointement avec le groupe de travail sur le développement durable de l'Association Suisse des Actuaires (SAV). Le prix a été remis à Dr Simona Meiler, de l’ETH Zurich, pour sa thèse de doctorat « Unraveling unknowns in tropical cyclone risk assessment » (Lever les inconnues dans l'évaluation des risques liés aux cyclones tropicaux).

Le 11 octobre à Stockholm, Svein Børre Solvang, directeur général de SCOR Sweden Re, Christian Cypris, Directeur de la tarification et des données de l'Europe centrale et des pays nordiques chez SCOR Life & Health, et Rasmus Thunberg, de l’Association des actuaires suédois, ont remis le prix de l’actuariat pour la Suède lors de la conférence annuelle « Nordic Life Insurance » de SCOR Sweden Re. Le prix 2024 a été attribué à Vilma Guevara Härkönen de l’Université de Stockholm, pour son mémoire de maîtrise « On Claims Reserving with Machine Learning Techniques » (Sur le provisionnement des sinistres à l’aide de techniques d'apprentissage automatique).

Le 18 novembre à Mannheim, Wolfgang Schanz, Directeur de la Tarification Centrale chez SCOR à Cologne, et Dr Stefan Schelling de l’Université d’Ulm, ont remis les prix de l’actuariat pour l’Allemagne. Les lauréats 2024 sont Robin Sell de l’Université de Cologne (premier prix), pour son mémoire de maîtrise « Spectral Decomposition in Fixed Income: Leveraging Principal Components for Portfolio Analysis and Macroeconomic Interpretation » (Décomposition spectrale dans le domaine des revenus fixes : Tirer parti de l’analyse en composantes principales pour l'évaluation des portefeuilles et l'interprétation macroéconomique), Dr Yusha Chen de l’Université d’Ulm (deuxième prix), pour sa thèse de doctorat "Life Insurance Companies: Product Design, Marketing, and Investment" (Compagnies d'assurance-vie : Conception des produits, marketing et investissement), et Anna Ströse de TH Rosenheim (troisième prix), pour son mémoire de licence "Kalenderjahresrisiko im Chain-Ladder-Modell: Herleitung der Merz-Wüthrich-Formel über das Law of Propagation of Uncertainty" (Risques liés à l'année civile dans le modèle chain-ladder : dérivation de la formule de Merz-Wüthrich à l'aide de la loi de propagation de l'incertitude).

Le 27 novembre à Sydney et le 28 novembre à Singapour, Paula Bourke, Directrice de SCOR Life & Health pour l’Australie et la Nouvelle Zélande, et Mukul Kishore, Directeur de SCOR P&C pour l’Asie-Pacifique, ont respectivement remis les nouveaux prix de l’actuariat pour l’Asie-Pacifique. Le premier prix a été décerné à Dr Michelle Kundai Vhudzijena, chercheur associé à l'UNSW à Sydney, pour sa thèse de doctorat « Modelling mortality heterogeneity using health trajectories and multimorbidity » (Modélisation de l'hétérogénéité en mortalité à l'aide des trajectoires de santé et de multimorbidité). Le deuxième prix a été décerné à Dr Yanbin Xu de l'université technologique de Nanyang à Singapour, pour sa thèse de doctorat « Climate change and sustainability: An actuarial risk management perspective » (Changement climatique et durabilité : une perspective actuarielle de gestion des risques).

Le 11 décembre à Milan, Manuela Colombo, Directrice de l’Europe du sud pour SCOR P&C et représentante légale de SCOR Italie, et Nino Savelli, professeur à l’Università Cattolica de Milan et président du jury, ont remis les prix 2024 pour l’Italie. Les prix ont été décernés à Beatrice Parravicini de l’Università Cattolica de Milan, pour son mémoire de maîtrise « Parametric insurance coverages against natural catastrophe risks: a new risk transfer solution in a world of climate extremes » (Couvertures d'assurance paramétriques contre les risques de catastrophes naturelles : une nouvelle solution de transfert de risque dans un monde d'extrêmes climatiques), et à Lorenzo Zubin de l’Université de Trieste, pour son mémoire de maîtrise « I modelli regime switching per la valutazione del rischio di estinzione anticipata di massa » (Les modèles à changement de régime pour l'évaluation du risque de rachat massif).

Le 11 décembre à Paris, Philippe Trainar, Directeur de la Fondation SCOR, et Stéphane Loisel, président du jury et professeur de CNAM, ont remis les prix 2024 pour la France à l’issue du colloque actuariat annuel organisé en partenariat avec l’Institut des actuaires, en présence de sa présidente Madame Laurence Bauduin. Sébastien Farkas, de Sorbonne Université, a reçu le Prix des Jeunes docteurs pour sa thèse intitulée : « Mathématiques appliquées à l’assurance des risques numériques ». Le Prix des Jeunes actuaires a été attribué à Nicxan Hensman Stalin de l’Université Paris Dauphine-PSL pour son mémoire « Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis ».

Les travaux primés peuvent être consultés sur notre site sur la page dédiée aux prix de l’actuariat.

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19,4 milliards d’euros de primes en 2023. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans près de 160 pays.

