eGain est reconnu Visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® dans la catégorie « CRM Customer Engagement Center »

SUNNYVALE, Californie, 14 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de gestion des connaissances alimentées par l’IA pour les services, a annoncé ce jour avoir été reconnue Visionnaire (Visionary) à l’occasion du rapport Magic Quadrant de Gartner, dans la catégorie « CRM Customer Engagement Center » (centre CRM d’engagement client). Publié le 11 décembre 2024, le rapport a évalué 12 fournisseurs qui ont satisfait aux exigences d’inclusion, en regard de 15 critères.

Alimentée par l’IA conversationnelle et générative et construite sur une base de connaissances fiables, l’eGain Customer Engagement Suite est une solution primée dédiée à l’engagement omnicanal suivant une stratégie « digital-first » (donnant la priorité au numérique). Elle comprend trois hubs riches en capacités ; AI Knowledge Hub, Conversation Hub, et Analytics Hub, qui reposent sur une plateforme d’expérience composable.

« Nous sommes ravis d’avoir été reconnus Visionnaires dans le rapport Gartner », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « Nos clients apprécient l'innovation à la pointe du marché, dont le récent lancement de l’eGain AI Agent, et les modèles de consommation simples tels que Innovation in 30 Days™ et SafeSwitch™. »

Les clients de Gartner peuvent cliquer ici pour accéder au rapport.

À propos d’eGain

Le AI Knowledge Hub d’eGain aide les entreprises à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en leur fournissant des réponses fiables et pratiques. Consultez le site www.eGain.com pour plus d’informations.

