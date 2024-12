Das Revival der Klassik: Rendezvous mit der Peking- und Kunqu-Oper durch Zeit und Raum zum 130. Geburtstag von Mei Lanfang

TAIZHOU, China, Dec. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit ihren zarten und melodiösen Arien und anmutigen und eleganten Bewegungen hat sich die in der Hafenstadt Kunshan in Jiangnan entstandene Kunqu-Oper zu einem der kostbarsten Schätze der chinesischen Oper entwickelt. Kunqu symbolisiert nicht nur das tiefgreifende Kulturerbe Chinas, sondern dient auch als Bindeglied zwischen traditioneller und moderner Kunst. 2024 jährt sich der Geburtstag von Mei Lanfang (1894–1961) zum 130. Mal. Vor Kurzem wurde im Theater- und Opernmuseum von Kunshan die große Ausstellung Radiance of Mei's Art – Commemorating the 130th Birthday of Mei Lanfang eröffnet, die die tiefe Verbundenheit Meis mit der Kunqu-Oper auf vielschichtige und eindringliche Weise zum Ausdruck bringt.

Die Ausstellung zeigt prächtige Kostüme, kostbare Fotos von Aufführungen, historische Programmhefte und vieles mehr. Jedes Artefakt offenbart die kulturelle Bedeutung und den dauerhaften Einfluss der Mei-Schule auf die Künste der Peking- und Kunqu-Oper.

Unter den Exponaten fällt besonders ein Kostüm auf, das Mei Lanfang in den 1920er und 1930er Jahren bei Aufführungen der Kunqu-Oper „Dream in the Deserted Garden“ getragen hat. Das Kostüm ist kunstvoll mit zehn verschiedenen Arten von Blumen- und Vogelmustern bestickt, wobei die Fäden mit Farbverläufen buddhistische Tempel und fliegende Vögel darstellen, die „das Erblühen des Frühlings“ und „die Ewigkeit“ symbolisieren. Als weltweit anerkannter Meister der Peking- und Kunqu-Oper führte Mei Lanfang über 30 Kunqu-Stücke auf, wobei „Dream in the Deserted Garden“ seine meistaufgeführte und erfolgreichste Kunqu-Produktion ist.

Neben der eigentlichen Ausstellung können Kunstliebhaber der Peking- und Kunqu-Oper auch eine Reihe zweisprachiger Kurzvideos Honoring Mei Lanfang, A Classic Revival auf der Facebook- und YouTube-Plattform „China Culture & Art“ genießen. Mit diesen Videos erleben die Zuschauer die Meisterwerke im Laufe von Mei Lanfangs Karriere „virtuell“. In der Videoserie stellen junge Schauspieler des Taizhou Mei Lanfang Art Center die klassischen Stücke von Mei auf der Bühne und Opernausschnitte im Rahmen seines Amerikabesuchs nach, wobei sie lokale Kulturdenkmäler und Opernelemente in Taizhou mit einbeziehen. Auf diese Weise wird gezeigt, dass die neue Generation der Peking-Oper-Darsteller in Taizhou in die Fußstapfen des großen Meisters Mei tritt, seinen edlen Charakter bewundert und das Erbe und die Förderung der Mei-Schule oder des „Kunststils von Mei“ darstellt und einen wichtigen kulturellen Wert für die jungen Menschen in Taizhou schafft.

Quelle: Taizhou Mei Lanfang Art Center