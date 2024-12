Une renaissance classique : un rendez-vous avec l’Opéra de Pékin et le Kunqu à travers le temps et l’espace à l’occasion du 130ᵉ anniversaire de la naissance de Mei

TAIZHOU, Chine, 14 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec ses airs délicats et mélodieux et ses mouvements gracieux et élégants, l’opéra Kunqu, né dans la ville côtière de Kunshan, dans le Jiangnan, est devenu l’un des joyaux de l’opéra chinois. L’opéra Kunqu incarne non seulement le riche patrimoine culturel de la Chine, mais établit également un lien précieux entre arts anciens et arts modernes. 2024 marque le 130ᵉ anniversaire de la naissance de Mei Lanfang (1894–1961). Récemment, la grande exposition Radiance of Mei’s Art -- Commemorating the 130th Birthday of Mei Lanfang (L’éclat de l’art de Mei — Commémoration du 130ᵉ anniversaire de Mei Lanfang) s’est déroulée au musée du théâtre et de l’opéra de Kunshan, offrant une présentation multidimensionnelle et immersive du lien indéfectible unissant Mei à l’opéra Kunqu.

L’exposition présente de magnifiques costumes, des photos de spectacles éblouissantes, des affiches anciennes, etc. Chaque objet met en exergue l’importance culturelle et l’esprit novateur de la contribution de l’école Mei Lanfang aux arts de l’opéra de Pékin et du Kunqu.

Parmi les pièces exposées, un costume porté par Mei Lanfang dans les années 1920 et 1930 lors de sa représentation de l’opéra Kunqu « Dream in the Deserted Garden » (Rêve dans le jardin désert) attire tout particulièrement l’attention. Le costume est savamment brodé de dix groupes de motifs floraux et d’oiseaux, avec des fils de couleur dégradée représentant des temples bouddhistes et des oiseaux dans leur envol, symbolisant « l’épanouissement du printemps » et « l’éternité ». Maître mondialement reconnu de l’opéra de Pékin et du kunqu, Mei Lanfang a joué plus de 30 pièces de kunqu, le « Dream in the Deserted Garden » (Rêve dans le jardin désert) étant sa représentation de kunqu la plus ancienne et la plus aboutie.

Outre l’exposition hors ligne, les amateurs d’opéra de Pékin et de kunqu peuvent également profiter d’une série de courtes vidéos bilingues Honoring Mei Lanfang, A Classic Revival (En l’honneur de Mei Lanfang, une renaissance classique) sur les plateformes Facebook et YouTube « China Culture & Art » (« Culture et art chinois »). Ces vidéos permettent aux spectateurs de découvrir « virtuellement » les chefs-d’œuvre de Mei Lanfang tout au long de sa carrière. Dans cette série de vidéos, de jeunes acteurs du Taizhou Mei Lanfang Art Center reproduisent les pièces classiques de Mei sur scène et des extraits d’opéra lors de sa visite en Amérique, en y intégrant des repères culturels locaux et des éléments d’opéra de Taizhou. L’objectif est de démontrer que la nouvelle génération d’artistes de l’opéra de Pékin de Taizhou suit les traces de Mei, le grand maître de l’art, qu’elle admire son noble caractère et qu’elle esquisse l’héritage et la promotion de l’école Mei Lanfang, ou « le style artistique de Mei », ainsi que la création d’une marque culturelle clé parmi les jeunes de Taizhou.

Source : Taizhou Mei Lanfang Art Center