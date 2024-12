Vicat - Finalisation de l’accord de coopération avec le Department of Energy des Etats-Unis (DOE) pour le développement du projet Lebec Net Zero incluant un dispositif capture et stockage du CO2

Finalisation de l’accord de coopération avec le Department of Energy des Etats-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstrations, pour le développement du projet Lebec Net Zero incluant un dispositif de capture, de transport et de stockage du CO 2

Le financement du DOE porte sur 50 % de la phase 1 et peut atteindre jusqu’à 500 millions de dollars de l’investissement dédié au projet

Lebec Net Zero permettra, en combinant les différents leviers de décarbonation, une réduction des émissions d'environ 950 000 tonnes de CO₂ par an





Le groupe Vicat annonce que sa filiale nord-américaine, National Cement Company of California Inc., a conclu un accord de coopération avec le Department of Energy des États-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstrations, pour le développement du projet Lebec Net Zero (LNZ) dans la cimenterie de Lebec en Californie.

L'accord de coopération porte sur une contribution à hauteur de 50% des coûts de la phase 1 et pour un maximum de 500 millions de dollars pour le financement du projet.

Le projet LNZ intègre la construction d’une installation de séquestration du CO 2 , dit Carbone Capture Storage pour une capacité annuelle d’environ 950 000 tonnes de CO 2 soit la quasi-totalité des émissions de la cimenterie.

Le projet LNZ permettra également d’accroître la consommation de combustibles alternatifs d’origine locale issue de déchets agricoles (biomasse) et la réduction du taux de clinker via la production de ciment à base d’argiles activées.

Ce projet vise à démontrer qu’une combinaison des différents leviers de décarbonation peut permettre de réduire à zéro les émissions de CO 2 d’une cimenterie existante. Ainsi, l’usine de Lebec produira un ciment neutre en carbone.



La première phase du projet porte sur la réalisation d’une étude d'ingénierie préliminaire (Pre-FEED study) et la création d’un comité consultatif chargé des relations avec les communautés locales. Cette phase se déroulera jusqu'au premier trimestre 2026.

Guy Sidos, Président-Directeur Général a déclaré :

« Cette décision du Département de l’Energie (DOE) des Etats-Unis démontre la pertinence et le réalisme de la feuille de route décarbonation du groupe Vicat. Je salue cette décision des autorités américaines de soutenir National Cement car sans l’aide publique, ce projet ne pourrait pas se concrétiser. Je félicite les équipes de National Cement pour cette première étape. »

