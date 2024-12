LHV Pank kavatseb kulude kokkuhoiu eesmärgil koondada kuni 60 ametikohta

Endiselt kõrgete kapitalinõuete ja langevate intressimäärade keskkonnas muudab AS-i LHV Group tütarettevõte AS LHV Pank tegevuse senisest efektiivsemaks. Tehnoloogiliste uuenduste kaudu protsesside automatiseerimise, juhtimistasandite vähendamise ja vastutuste koondamise tulemusena plaanib LHV Pank 2025. aasta esimese kvartali jooksul ametikohtade arvu ettevõttes vähendada kuni 60 võrra.

Muudatuste tulemusena ei muutu ettevõtte strateegia ega eesmärgid. Efektiivsemaks muutumine viiakse läbi ettevõtteüleselt. Kõigi LHV Panga teenustega plaanitakse jätkata senisel kujul ning oluliste arendustega minnakse plaanipäraselt edasi. Muudatuse mõju saab olema arvesse võetud veebruaris avaldatavas LHV uues finantsplaanis.

"Oleme otsustanud vähendada panga kulusid sisemise efektiivsuse tõstmise kaudu. Tehnoloogia kasutamine võimaldab meil sama töö ja ka järgmise arenguhüppe teha tänasest väiksema organisatsiooniga. Tulevikule keskendudes on tegemist vajaliku otsusega. Kaasaegset digitaalselt panka soovime edaspidi kasvatada süsteemide arendamisega, mitte inimeste arvu suurendamisega," ütles LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 448 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





