Dovre Group Oyj Pörssitiedote 16.12.2024 klo 16.40

Dovre Groupin toimitusjohtaja luopuu tehtävästään, Dovre nimittää vt. toimitusjohtajan

Dovre Group on nimittänyt Sanna Outa-Ollilan vt. toimitusjohtajakseen 17.12.2024 alkaen. Hän astuu tehtävään Dovren ylimääräisen yhtiökokouksen päätettyä hyväksyä Dovren Projektihenkilöstö- ja Norjan konsultointiliiketoimintojen myynnin NYAB AB:lle. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja Arve Jensen siirtyy myytyjen liiketoimintojen mukana NYABille kaupan loppuunsaattamisen yhteydessä 2.1.2025 tai sen lähipäivinä. Outa-Ollila on myös Dovren hallituksen jäsen.

”Haluan Dovren hallituksen puolesta kiittää Arvea hänen pitkäaikaisesta sitoutumisestaan Dovre Groupin kehittämiseen menestyväksi, kansainväliseksi korkean lisäarvon projektinhallintapalvelujen toimijaksi erityisesti energiasegmentissä. Toivotamme hänelle onnea uuteen tehtäväänsä myytyjen tytäryhtiöiden menestyksen rakentajana osana NYABia. Samalla toivotamme Sannan tervetulleeksi viemään Dovre Groupia kohti tulevaa vt. toimitusjohtajana”, sanoo Dovre Groupin hallituksen puheenjohtaja Svein Stavelin.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Svein Stavelin, hallituksen puheenjohtaja

Puh. +47 900 64 361

svein.stavelin@aaltocapital.com

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Dovre Group on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: www.dovregroup.com

