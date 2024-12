Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

le 13 décembre 2024

Paris-La Défense, le 16 décembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées le 13 décembre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-12-13 FR0000074148 3000 41,677650 XPAR TOTAL 3000 41,677650



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:00:14Z FR0000074148 39,800000 EUR 49 XPAR OD_8Iw81L6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:00:14Z FR0000074148 39,800000 EUR 20 XPAR OD_8Iw81L8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:07:03Z FR0000074148 40,800000 EUR 127 XPAR OD_8Iw9jdD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:11:06Z FR0000074148 40,950000 EUR 29 XPAR OD_8IwAkx6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:12:30Z FR0000074148 41,000000 EUR 202 XPAR OD_8IwB6ju-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:20:31Z FR0000074148 41,350000 EUR 24 XPAR OD_8IwD7vT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:28:33Z FR0000074148 41,500000 EUR 85 XPAR OD_8IwF9Jh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:28:33Z FR0000074148 41,500000 EUR 5 XPAR OD_8IwF9Jh-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:28:33Z FR0000074148 41,500000 EUR 49 XPAR OD_8IwF9Ji-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:32:33Z FR0000074148 41,600000 EUR 48 XPAR OD_8IwG9kd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:32:33Z FR0000074148 41,600000 EUR 50 XPAR OD_8IwG9kd-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:39Z FR0000074148 41,800000 EUR 4 XPAR OD_8IwHBf0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:39Z FR0000074148 41,800000 EUR 18 XPAR OD_8IwHBf0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:40Z FR0000074148 41,800000 EUR 12 XPAR OD_8IwHBpH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:47Z FR0000074148 41,800000 EUR 52 XPAR OD_8IwHDkF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:47Z FR0000074148 41,800000 EUR 40 XPAR OD_8IwHDkF-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:36:47Z FR0000074148 41,800000 EUR 147 XPAR OD_8IwHDkG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:39:16Z FR0000074148 41,650000 EUR 24 XPAR OD_8IwHqX2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:39:16Z FR0000074148 41,650000 EUR 97 XPAR OD_8IwHqX3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:39:16Z FR0000074148 41,650000 EUR 60 XPAR OD_8IwHqX3-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:45:28Z FR0000074148 41,750000 EUR 84 XPAR OD_8IwJPKo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T08:54:24Z FR0000074148 41,800000 EUR 78 XPAR OD_8IwLec8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:00:50Z FR0000074148 42,350000 EUR 83 XPAR OD_8IwNH8q-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:13:22Z FR0000074148 42,350000 EUR 15 XPAR OD_8IwQQpa-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:13:22Z FR0000074148 42,350000 EUR 80 XPAR OD_8IwQQpZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:21:02Z FR0000074148 42,300000 EUR 22 XPAR OD_8IwSMLV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:41:39Z FR0000074148 42,600000 EUR 20 XPAR OD_8IwXYDc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:41:39Z FR0000074148 42,600000 EUR 36 XPAR OD_8IwXYDg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:48:07Z FR0000074148 42,550000 EUR 14 XPAR OD_8IwZB6I-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:48:07Z FR0000074148 42,550000 EUR 7 XPAR OD_8IwZB6R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:48:10Z FR0000074148 42,550000 EUR 31 XPAR OD_8IwZBzD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:48:24Z FR0000074148 42,550000 EUR 23 XPAR OD_8IwZFcU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T09:48:42Z FR0000074148 42,550000 EUR 1 XPAR OD_8IwZKAv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T10:10:54Z FR0000074148 42,250000 EUR 75 XPAR OD_8Iweut3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:12:52Z FR0000074148 42,000000 EUR 8 XPAR OD_8IwuW5r-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:20:54Z FR0000074148 42,000000 EUR 3 XPAR OD_8IwwXUU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:24:55Z FR0000074148 42,000000 EUR 10 XPAR OD_8IwxYB9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:27:57Z FR0000074148 41,950000 EUR 10 XPAR OD_8IwyJKH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:27:57Z FR0000074148 41,950000 EUR 150 XPAR OD_8IwyJKH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T11:27:57Z FR0000074148 41,950000 EUR 5 XPAR OD_8IwyJKM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T12:20:18Z FR0000074148 41,850000 EUR 56 XPAR OD_8IxBUS9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T12:44:22Z FR0000074148 41,950000 EUR 47 XPAR OD_8IxHYIC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T12:44:22Z FR0000074148 41,950000 EUR 50 XPAR OD_8IxHYIC-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:27:23Z FR0000074148 41,950000 EUR 71 XPAR OD_8IxSNjJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:55:01Z FR0000074148 41,950000 EUR 6 XPAR OD_8IxZKq2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:55:01Z FR0000074148 41,950000 EUR 5 XPAR OD_8IxZKq3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:55:01Z FR0000074148 41,950000 EUR 5 XPAR OD_8IxZKq3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:55:01Z FR0000074148 41,950000 EUR 50 XPAR OD_8IxZKqH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T13:55:01Z FR0000074148 41,950000 EUR 50 XPAR OD_8IxZKqH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:30:16Z FR0000074148 41,950000 EUR 5 XPAR OD_8IxiDG5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:30:17Z FR0000074148 41,950000 EUR 50 XPAR OD_8IxiDWB-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:32:49Z FR0000074148 41,850000 EUR 17 XPAR OD_8Ixiqxj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:32:49Z FR0000074148 41,850000 EUR 23 XPAR OD_8Ixiqxl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:36:40Z FR0000074148 41,850000 EUR 59 XPAR OD_8IxjoxL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:55:02Z FR0000074148 41,800000 EUR 76 XPAR OD_8IxoRgo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T14:55:02Z FR0000074148 41,800000 EUR 26 XPAR OD_8IxoRgo-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:01:02Z FR0000074148 41,600000 EUR 84 XPAR OD_8IxpxMQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:25:39Z FR0000074148 41,450000 EUR 78 XPAR OD_8Ixw9j6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:25:39Z FR0000074148 41,450000 EUR 15 XPAR OD_8Ixw9j7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:42:20Z FR0000074148 41,650000 EUR 13 XPAR OD_8Iy0M86-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:42:20Z FR0000074148 41,650000 EUR 11 XPAR OD_8Iy0M86-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:42:20Z FR0000074148 41,650000 EUR 39 XPAR OD_8Iy0M87-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:44:42Z FR0000074148 41,650000 EUR 85 XPAR OD_8Iy0wsM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:56:26Z FR0000074148 41,400000 EUR 157 XPAR OD_8Iy3uEn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-12-13T15:56:26Z FR0000074148 41,400000 EUR 25 XPAR OD_8Iy3uEn-02 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

