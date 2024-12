EssilorLuxottica firma un accordo per l’acquisizione

di Espansione Group e accelera nel med-tech

EssilorLuxottica rafforza il suo portafoglio di soluzioni di alta qualità per la cura della vista e tecnologie medicali certificate con soluzioni innovative per il trattamento della sindrome dell’occhio secco e di altre patologie

Parigi, Francia (16 dicembre 2024) – EssilorLuxottica annuncia di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Espansione Group, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medici non invasivi, brevettati a livello internazionale, per la diagnosi e il trattamento della sindrome dell’occhio secco, delle malattie della superficie oculare e della retina.

Espansione Group è pioniere nel med-tech e offre i più elevati standard medici in più di 40 paesi nel mondo grazie alla tecnologia di fotobiomodulazione, Light Modulation Low-level Light Theraphy (LLLT), utilizzata in vari ambiti, tra cui l'oftalmologia e la dermatologia, oltre alla tecnologia Intense Pulsed Light (IPL).

Per EssilorLuxottica, l'accordo rappresenta un significativo passo avanti in ambito med-tech ed è coerente con la sua strategia per elevare gli standard del settore e migliorare la qualità del servizio ai pazienti.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, ha commentato: "Siamo felici di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a un pioniere del settore come Espansione. L’investimento, realizzato con orgoglio in uno dei nostri paesi di origine, ci permette di ampliare ulteriormente il nostro portafoglio di tecnologie cliniche e consolida il nostro ruolo nel settore ottico. L’impegno di EssilorLuxottica nel campo delle soluzioni medicali è volto a elevare gli standard nella cura della vista e conferma la volontà di rafforzare un modello aperto e collaborativo, con prodotti e servizi accessibili a tutti gli operatori del settore".

L’operazione è soggetta alla revisione normativa locale e ad altre consuete condizioni di chiusura.

