VALLOUREC CEDE SON SITE DE DÜSSELDORF-RATH (ALLEMAGNE) POUR 155 MILLIONS D’EUROS

Meudon (France), le 16 décembre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord pour céder l’essentiel de son site de production de Düsseldorf-Rath à CTP, le plus important promoteur immobilier industriel en Europe coté en bourse.

Cette transaction concerne la vente d'un terrain d'environ 900 000 mètres carrés pour un montant de 155 millions d'euros. Ce terrain accueillait le principal site de production de tubes de Vallourec en Allemagne, fermé fin 2023 dans le cadre du plan New Vallourec. La transaction devrait être finalisée vers la fin de l'année 2024, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction, y compris la réception par CTP de la renonciation au droit de préemption de la municipalité.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « Nous sommes ravis d'annoncer ce nouvel accord avec CTP, qui s'est révélé être un partenaire efficace dans le cadre des transactions liées à la rationalisation de notre base d'actifs en Allemagne. Cette cession marque une étape majeure pour Vallourec, puisque nous avons maintenant finalisé, en moins de trois ans, les fermetures et les ventes de tous les principaux actifs européens impactés par le plan New Vallourec. Pour rappel, 80 % à 100 % des flux de trésorerie générés au second semestre 2024, y compris le produit de la vente de cet actif, seront éligibles à un retour aux actionnaires. Je remercie les équipes de Vallourec et de CTP pour la conclusion de cette importante transaction ».

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

