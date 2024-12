Un énoncé économique décevant : des experts de CPA Canada se prononcent

OTTAWA, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CPA Canada a été déçue de constater que le gouvernement fédéral annonce, dans son Énoncé économique de l’automne, une nouvelle hausse des déficits pour l’année 2024-2025 et les exercices à venir.

Le gouvernement a accumulé en 2023-2024 des dépenses de 21,8 milliards de dollars en raison de l’augmentation des passifs mais, parallèlement, il a affecté 24,2 milliards de dollars supplémentaires à de nouveaux investissements dans des domaines prioritaires.

Cette somme comprend environ 1,6 milliard de dollars pour les deux mois d’exonération de la TPS — une mesure que le Canada ne peut pas se permettre en ce moment, selon l’économiste en chef de CPA Canada, David-Alexandre Brassard, d’autant plus que le gouvernement paiera des intérêts sur l’argent emprunté pour financer cette aide à la consommation à court terme.

« Même si l’économie tourne mieux que prévu depuis les deux dernières années en raison d’une croissance historique de la population, pas la moindre amélioration au chapitre de la réduction du déficit fédéral n’a pu être observée. En fait, le déficit continue de s’aggraver d’une année à l’autre », affirme David-Alexandre Brassard.

L’Énoncé de l’automne ne fait aucune mention des chèques de 250 dollars que le gouvernement avait proposé d’envoyer à des millions de Canadiens ce printemps. Un haut fonctionnaire en confirme l’exclusion, invoquant le manque d’appui des autres partis.

L’énoncé présente également des mesures visant à stimuler la productivité au pays, notamment la prolongation de l’incitatif à l’investissement accéléré (17,4 milliards de dollars), l’amélioration du programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (1,1 milliard de dollars) et l’élargissement du report par roulement des gains en capital découlant d’investissements dans des entreprises.

« Bien que CPA Canada se réjouisse de ces investissements dans l’innovation et l’entrepreneuriat, nous réitérons notre appel en faveur de cibles plus robustes afin de prioriser des pratiques budgétaires saines et une gestion efficace du déficit », observe John Oakey, vice-président, Fiscalité, à CPA Canada.

En outre, CPA Canada applaudit l’engagement du gouvernement à accroître la certitude et l'intégrité du régime fiscal canadien. Cela dit, nous trouvons préoccupante l’absence de progrès notables à l’égard de mesures clés touchant la déclaration des fiducies, les taux d’inclusion des gains en capital et les crédits d’impôt pour l’économie propre. Nous continuons d’insister sur l’importance de la certitude du régime fiscal, car les lenteurs législatives minent la confiance des contribuables.

