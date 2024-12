LHV Groupi tulemused novembris 2024

AS-i LHV Group jaoks paistis november silma laenumahtude tugeva kasvuga.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas novembris 162 miljoni euro võrra. Klientide hoiuste kogumaht kasvas 48 miljoni euro võrra ja LHV juhitud fondid suurenesid 26 miljoni euro võrra. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti novembris 6,3 miljonit.

AS LHV Group teenis novembris konsolideeritult 10,2 miljonit eurot puhaskasumit. Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis kuuga 9,0 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 743 tuhat eurot, AS LHV Varahaldus 231 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 108 tuhat eurot puhaskasumit.

LHV Group on olemasolevad omavahendid maksimaalselt tööle pannud, mis väljendub ajalooliselt kiireimas laenuportfelli kasvus. Samas nõuab endiselt kõrgete kapitalinõuete ja kiire intressitasemete muutusega keskkond tugevat reageerimist ka kulude poolel, mistõttu plaanib LHV Pank lähiajal vähendada ametikohtade arvu.

LHV Panga klientide arv kasvas kuuga 3700 võrra ja ärimahud kasvasid kõrgeimale tasemele. Panga laenuportfelli 124 miljoni eurosest suurenemisest 28 miljonit tuli jaelaenude ja 96 miljonit ettevõtete laenude arvelt. Hoiustest tavaklientide hoiused vähenesid 71 miljoni euro võrra, kuid finantsvahendajate hoiused näitasid 199 miljoni euro suurust kasvu. Panga krediidikvaliteet püsis tugeval tasemel, allahindlusi tehti ettevaatavalt.

Novembris maksis pank 146 jalgpalliklubile üle Eesti välja jalgpallifännide poolt LHV Jalgpallikaardi kasutamisega kogutud rekordtoetuse 165 tuhat eurot. Ühtlasi allkirjastas pank koostöölepingu Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooniga, mille kohaselt on LHV vähemalt 2027. aastani Eesti laskesuusatamise peasponsor.

Ka LHV Bank Limitedi jaoks oli november tugeva mahtude kasvuga nii ettevõtete laenude kui ka finantsvahendajate valdkonnas. Laenuportfell kasvas 37 miljoni euro võrra, k kuid krediidikomitees heaks kiidetud väljastamata laene 172 miljoni euro mahus. Neto intressitulud jäid planeeritust madalamale tasemele tulenevalt finantsvahendajate madalamatest hoiustest ja väiksemast laenuportfellist eelmistel kuudel. Teenustasutulud on seoses hinnasurvega turul mõnevõrra vähenenud.

LHV Varahalduse jaoks oli november aktiivne kuu. Novembri lõpu tähtajaks esitas II pensionisamba sissemaksete suurendamise avalduse kokku ligi 14 000 LHV pensionifondide klienti. Aktiivsete pensionikogujate koguarv oli 114 000. Aktsiaturgudel oli november USA valimiste tuules väga tugev kuu – II samba fondid näitasid positiivset tootlust. LHV Varahalduse kasum edestab mõnevõrra finantsplaani.

LHV Kindlustuse jaoks jätkus stabiilne kasumlik kasv, kui sõlmiti 18 200 uut kindlustuslepingut 3 miljoni euro mahus. Kahjusid hüvitati 2,1 miljoni euro summas, tavapärasest rohkem registreeriti liikluskindlustuse juhtumeid. Nii ärimahtude kui ka kasumi osas edestab kindlustusselts finantsplaani.

Novembris lõppenud LHV Groupi allutatud võlakirjade avalikul pakkumisel osales 2293 investorit, kellelt ettevõtte kaasas 20 miljonit eurot. Emissiooni maht märgiti 2,5 korda üle.

Novembri lõpuks jääb LHV Group puhaskasumi osas oktoobri alguses avalikustatud finantsplaanile 3 miljoni euroga alla. Finantsplaan püsib.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 452 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 114 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 170 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





