Selskabsmeddelelse nr. 10 – 2024

København, den 17. december 2024





Tilbudsdokument fra Copenhagen Capital A/S

Copenhagen Capital A/S meddelte den 9. december 2024, at selskabet havde besluttet at fremsætte et frivilligt, betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 9 – 2024.

I forlængelse heraf har Copenhagen Capital A/S i dag offentliggjort vedhæftede tilbudsdokument og anmodet NTR Holding A/S om at offentliggøre dette. Tilbudsdokumentet vil desuden blive sendt via e-mail til alle navnenoterede aktionærer i NTR Holding A/S.

Købstilbuddet omfatter hele aktiekapitalen i NTR Holding A/S, og Copenhagen Capital A/S tilbyder et kontant vederlag på DKK 4,20 pr. B-aktie og DKK 6,30 pr. A-aktie i NTR Holding A/S. Tilbudsperioden løber fra og med 18. december 2024 til og med 15. januar 2025.

Købstilbuddet er betinget af, at Copenhagen Capital A/S opnår mindst 50,01 % af stemmerettighederne i NTR Holding A/S.

Tilbudsdokumentet vil endvidere kunne hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

Redegørelse fra NTR Holding A/S’ bestyrelse

Bestyrelsen i NTR Holding A/S har siden koncernens salg af Daniamant koncernen i 2022 sonderet NTR Holding A/S’ strategiske muligheder. I selskabets kvartalsorientering for 1.-3. kvartal 2024 meddelte bestyrelsen endvidere, at den forventede at stille forslag om at indlede en solvent likvidation af selskabet, såfremt disse sonderinger ikke ville resultere i en tilfredsstillende løsning.

På den baggrund hilser bestyrelsen et købstilbud velkommen og opfordrer eventuelle andre interesserede parter til ligeledes at fremsætte et købstilbud.

Bestyrelsen i NTR Holding A/S har ikke forudgående forhandlet vilkårene for købstilbuddet med Copenhagen Capital A/S og har således ikke forholdt sig til vilkårene. Bestyrelsen i NTR Holding A/S vil efterfølgende udsende sin redegørelse om købstilbuddet i henhold til § 22 i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.





For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, e-mail: steffensen@c.dk, mobil: +45 20 45 82 44





Generelle informationer

I henhold til tilbudsdokumentet er købstilbuddet ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod lovgivningen i en sådan jurisdiktion, og tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokument, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende, samt at overholde disse.

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en ”Udelukket Jurisdiktion”), og købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra en Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra en Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer, der modtager tilbudsdokumentet og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette i henhold til tilbudsdokumentet vil ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet.

