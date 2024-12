Bitget presenta LaunchX: una nueva plataforma de lanzamiento de tokens que cuenta con Fuel Network como su primer proyecto

VICTORIA, Seychelles, Dec. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo, anuncia el lanzamiento de LaunchX, una plataforma de lanzamiento de tokens que conecta proyectos de blockchain transformadores con la comunidad global Web3, lo que permite una distribución y adopción tempranas y efectivas de tokens. El proyecto que inaugurará LaunchX es Fuel Network (FUEL), una solución de blockchain avanzada que establece nuevos estándares en escalabilidad, modularidad y eficiencia en sistemas descentralizados.

LaunchX combina una seguridad sólida con prácticas de distribución justas, lo que garantiza un entorno centrado en el usuario para el lanzamiento y la distribución de tokens. También apoya proyectos de blockchain al dar acceso al amplio ecosistema de Bitget de más de 45 millones de usuarios y orientación por parte de expertos a través de listados de tokens y crecimiento posterior al lanzamiento. La plataforma permite a los desarrolladores centrarse en la innovación y, al mismo tiempo, ofrece a los participantes la confianza y la conveniencia de una plataforma de intercambio confiable.

Con motivo del lanzamiento de $FUEL, el 20 % del suministro inicial total se asignará a la comunidad Fuel. El 2,75 % del suministro del token FUEL, con un suministro total de 10 mil millones, estará disponible para la venta a través de la plataforma Bitget LaunchX. Los usuarios elegibles de Bitget que cumplan con los requisitos KYC y otros requisitos podrán participar en la suscripción usando USDT del 16 al 19 de diciembre, con un límite individual de 3.000 USDT por usuario.

Fuel Network representa un gran avance en la infraestructura blockchain. Fuel Ignition es el más rápido (>600 TPS) y el menos costoso (<0,0002 dólares mínimo por transacción). Se presenta con optimismo en Ethereum y usa tecnologías avanzadas como la máquina virtual Fuel (FuelVM) y su diseño patentado basado en UTXO para ofrecer escalabilidad y velocidad sin precedentes. Desde su lanzamiento, Fuel Ignition ha alcanzado un valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés) de casi $400 millones.

Nick Dodson, director ejecutivo y cofundador de Fuel Labs, lidera el equipo responsable del primer paquete optimista de la Etapa 2, que incluye expertos en escalabilidad de blockchain y soluciones Ethereum Layer 2. En 2023, la empresa recaudó 80 millones de dólares en financiación gracias a la participación de inversores destacados como Blockchain Capital, Stratos y Maven 11.

“Nuestro enfoque en Bitget siempre ha sido brindar las mejores soluciones posibles para los usuarios y los proyectos. Estamos aquí para apoyar la actual corriente de innovación en criptomonedas y planeamos perfeccionar nuestros productos según las necesidades del mercado. Con LaunchX, los usuarios ahora tendrán acceso casi instantáneo a los mejores proyectos que antes no eran fáciles de encontrar y seleccionar. “Esta es la nueva ruta para encontrar joyas ocultas”, afirmó Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

LaunchX supone un importante paso hacia adelante en la misión de Bitget de impulsar la adopción global de criptomonedas. Al priorizar la seguridad, la transparencia y la accesibilidad, la plataforma tiene como objetivo brindar una experiencia fluida y confiable tanto para los proyectos como para los participantes.

Para obtener más información sobre LaunchX y Fuel Network, consulte aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, MAR y LATAM, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar volatilidad. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero.

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/309caeea-0412-44f8-8e9a-93891c0a2e53