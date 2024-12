Bitget présente LaunchX : une nouvelle plateforme de lancement de jetons dont la solution Fuel Network est le premier projet

VICTORIA, Seychelles, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce le lancement de LaunchX, une plateforme de lancement de jetons qui met l’ensemble de la communauté mondiale Web3 en relation avec les projets de blockchain transformateurs, permettant ainsi de procéder à une distribution et à une adoption précoces et efficaces des jetons. Fuel Network (FUEL) est le premier projet à faire ses débuts sur LaunchX. Cette solution blockchain avancée établit de nouvelles normes en matière d’évolutivité, de modularité et d’efficacité dans les systèmes décentralisés.

LaunchX allie une sécurité robuste à des pratiques de distribution équitables, ce qui permet de garantir un environnement centré sur l’utilisateur pour le lancement et la distribution des jetons. La plateforme apporte son soutien aux projets de blockchain en offrant un accès au vaste écosystème de Bitget qui compte plus de 45 millions d’utilisateurs, ainsi que des conseils d’experts sur les cotations de jetons et la croissance post-lancement. Elle permet également aux développeurs de se concentrer sur l’innovation tout en offrant aux participants la fiabilité et la commodité d’une plateforme boursière sécurisée.

Dans le cadre du lancement de $FUEL, 20 % de l’offre initiale totale sera allouée à la communauté Fuel. Avec une offre totale atteignant les 10 milliards, le jeton FUEL aura 2,75 % de son offre disponible à la vente via la plateforme LaunchX de Bitget. Les utilisateurs éligibles de Bitget qui répondent aux exigences KYC et autres peuvent participer à la souscription en utilisant des USDT du 16 au 19 décembre, avec un plafond individuel fixé à 3 000 USDT par utilisateur.

La solution Fuel Network représente une véritable percée dans le domaine de l’infrastructure blockchain. Fuel Ignition est l’Optimistic Rollup le plus rapide (> 600 TPS) et le moins cher (< 0,0002 $ par transaction) sur Ethereum et utilise des technologies avancées comme la machine virtuelle de Fuel (FuelVM) et sa conception propriétaire basée sur UTXO afin d’offrir une évolutivité et une vitesse sans précédent. Depuis son lancement, Fuel Ignition a atteint près de 400 millions de dollars en valeur totale bloquée (TVL).

Nick Dodson, PDG et cofondateur de Fuel Labs, dirige l’équipe en charge du premier Optimistic Rollup de la phase 2, qui comprend des experts en évolutivité de la blockchain et en solutions Ethereum de couche 2. Avec la participation d’investisseurs de premier plan tels que Blockchain Capital, Stratos et Maven 11, la société a levé 80 millions de dollars de financement en 2023.

« Chez Bitget, nous avons toujours eu pour objectif de fournir aux utilisateurs et aux projets les meilleures solutions possibles. Nous nous efforçons de soutenir la vague actuelle d’innovation en matière de cryptographie et nous prévoyons d’affiner nos produits en fonction des besoins du marché. Avec LaunchX, les utilisateurs bénéficieront désormais d’un accès quasi-instantané aux meilleurs projets qui auparavant n’étaient pas faciles à trouver et à présélectionner. C’est la nouvelle voie à suivre pour dénicher des trésors cachés », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

LaunchX représente une avancée significative dans la mission de Bitget visant à favoriser l’adoption mondiale des cryptomonnaies. En accordant la priorité à la sécurité, à la transparence et à l’accessibilité, la plateforme vise à offrir une expérience fluide et fiable aussi bien aux projets qu’aux participants.

