Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 260 000 $ à 129 banques alimentaires au Canada

TORONTO, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 260 000 $ à 129 banques alimentaires et organisations communautaires au Canada en 2024.

De nombreux Canadiens, particulièrement ceux dans les segments marginalisés et à faible revenu de la population, se heurtent à de fortes hausses du coût de la vie, notamment sur le plan du logement et des produits alimentaires essentiels. De ce fait, de plus en plus de gens doivent recourir aux banques alimentaires pour répondre à leurs besoins essentiels.

« La croissance de la demande observée par les banques alimentaires au Canada montre bien les grandes difficultés financières que vivent de nombreuses familles, a indiqué Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos. C’est un signe évident que nous devons prendre des mesures pour remédier aux causes principales de la pauvreté et renforcer les filets sociaux pour les gens qui en ont le plus besoin. »

Marty Warren a souligné l’importance de s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté. « Nous devons adopter des politiques audacieuses pour réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie et de travail de tous les Canadiens, ce qui comprend aussi de bons emplois syndiqués, a-t-il ajouté. Alors que nous nous efforçons d’atteindre cet objectif, le FHM continuera de soutenir les banques alimentaires et les organisations communautaires afin d’aider les personnes dans le besoin. En outre, nous augmentons notre contribution par rapport à l’an dernier en réponse à la demande grandissante. »

Fondé en 1985, le Fonds est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et de l’aide d’urgence dans des pays en développement, mais qui soutient également les collectivités canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.

Pour consulter la liste des banques alimentaires qui reçoivent des dons du Fonds humanitaire des Métallos en 2024, cliquez ici.

Personnes-ressources

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Shannon Devine, Communications, Syndicat des Métallos, 416 938-4402, sdevine@usw.ca

