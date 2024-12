Vertex arrive en tête du classement 2024 d’IDC MarketScape en matière de logiciels SaaS et dans le cloud d’automatisation fiscale à l’échelle mondiale dans les catégories entreprises, PME et TVA

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou la « Société », fournisseur mondial de technologies appliquées à la fiscalité, s’est classé en tête dans trois rapports d’IDC MarketScape :

IDC MarketScape : Évaluation 2024 des fournisseurs internationaux de logiciels SaaS et SaaS basés sur le cloud d’automatisation de la taxe sur les ventes et l’utilisation pour les entreprises (doc n° US52035324, décembre 2024)

IDC MarketScape : Évaluation 2024 des fournisseurs d’applications de gestion des taxes sur la valeur ajoutée à l’échelle mondiale (doc n° US52732824, décembre 2024)

IDC MarketScape : Évaluation 2024 des fournisseurs de logiciels SaaS et SaaS basés sur le cloud de taxe sur les ventes et l’utilisation pour les petites et moyennes entreprises à l’échelle mondiale (doc n° US52732724, décembre 2024)



« Nous sommes honorés d’arriver en tête du classement d’IDC MarketScape dans plusieurs catégories pour les logiciels SaaS et basés sur le cloud d’automatisation de la fiscalité. Cela ne fait que confirmer l’importance de notre mission consistant à fournir aux entreprises des technologies appliquées à la fiscalité de pointe », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Cette reconnaissance met en lumière le développement continu de notre portefeuille et de nos capacités à mesure que nous rendons la conformité chaque jour plus simple, et répondons aux besoins en constante évolution de différentes entreprises dans un environnement fiscal de plus en plus complexe. »

Vertex reste fidèle à son engagement, à savoir faciliter la conformité, optimiser les procédés fiscaux et aider les entreprises à relever les défis d’une économie mondiale dynamique. Fort de plusieurs dizaines d’années d’expérience, Vertex propose une technologie appliquée à la fiscalité innovante, conçue pour prendre en charge des opérations complexes dans tous les secteurs, en garantissant une détermination précise de la charge fiscale et en s’intégrant de manière harmonieuse aux modèles commerciaux en constante évolution.

Parmi les catégories dans lesquelles la société est arrivée antérieurement en tête de classement, on peut citer :

IDC MarketScape : Évaluation 2021 des fournisseurs de logiciels SaaS et SaaS basés sur le cloud d’automatisation de la taxe sur les ventes et l’utilisation pour les entreprises (doc n° US47987421, octobre 2021)

IDC MarketScape : Évaluation 2021 des fournisseurs de logiciels SaaS et dans le cloud de taxe sur la valeur ajoutée à l’échelle mondiale (doc n° US47987321, octobre 2021)

IDC MarketScape : Évaluation 2019 des fournisseurs d’applications de logiciels SaaS et dans le cloud d’automatisation de la taxe sur la vente et de la TVA à l’échelle mondiale (doc n° US43263718, janvier 2019)



« Pour les entreprises en développement confrontées à la complexité du paysage fiscal mondial, il est essentiel d’investir dans des outils de gestion de la fiscalité intelligents, automatisés, de bout en bout », a déclaré Kevin Permenter, Directeur principal de la recherche sur les applications d’entreprise chez IDC. « Vertex s’appuie sur une expertise approfondie en matière de logiciels de fiscalité d’entreprise, et propose un contenu de pointe, des capacités de déclaration en temps réel et une approche centrée sur le client permettant de s’orienter et de s’adapter dans le paysage du commerce international en constante évolution. »

Cliquez ici pour découvrir comment les solutions évolutives d’automatisation de la fiscalité de Vertex simplifient la conformité et contribuent à la croissance mondiale.

À propos d’IDC MarketScape

Le modèle d’analyse des fournisseurs adopté par IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d’ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche repose sur une méthode d’évaluation rigoureuse basée sur des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, qui aboutit à une illustration graphique exclusive de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape propose un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et stratégies ainsi que les facteurs de réussite sur le marché actuel et futur des fournisseurs de services informatiques et de télécommunication peuvent être comparés de manière pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de fiscalité indirecte. La Société a pour vocation de fournir une fiabilité absolue en matière de technologie fiscale, et ainsi permettre aux entreprises du monde entier de réaliser des transactions en toute conformité, tout en se développant en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principales catégories de taxes indirectes de secteurs d’activité spécifiques, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Domiciliée en Amérique du Nord, Vertex exploite des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, emploie plus de 1 500 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent communiqué sont uniquement publiées à titre informatif. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. L’orientation du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir quelconque support, code ou fonctionnalité. Ces informations ne sauraient servir de fondement à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. La mise au point, la diffusion et le calendrier de déploiement de toute fonctionnalité décrite relative aux produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à divers risques et incertitudes, qui sont décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC ») et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que la Société n’a aucune obligation de mettre à jour.

