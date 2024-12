Persbericht Gereglementeerde informatie

Financiële kalender van Solvay in 2025

Brussel, 17 december 2024, 17u45 CET

Solvay publiceert vandaag zijn financiële kalender voor 2025.

Evenement Datum Interimdividend: ex-coupon datum 20 januari 2025 Interimdividend: betaalbaardatum 22 januari 2025 Resultaten voor het jaar 2024 6 maart 2025 Resultaten eerste kwartaal 2025 8 mei 2025 Gewone algemene aandeelhoudersvergadering 13 mei 2025 Resultaten eerste halfjaar 2025 30 juli 2025 Resultaten eerste negen maanden 2025 6 november 2025

De data voor de “quiet periods” zullen tijdig worden aangekondigd.

Wijzigingen in de financiële reporting van Solvay voor Kw1, Kw3 en Kw4 resultaten

Vanaf het vierde kwartaal zal Solvay een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn financiële verslaggeving. In lijn met de marktpraktijk om kwartaalinformatie te publiceren in het eerste, derde en vierde kwartaal die niet is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, heeft Solvay besloten om de presentatie van zijn financiële informatie voor deze kwartalen te vereenvoudigen.

De winstpublicaties van het tweede kwartaal zullen verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten blijven bevatten die zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34, zoals vereist door ESMA en lokale regelgeving.

Meer informatie is te vinden op www.solvay.com/en/investors

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.



Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.





