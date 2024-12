Nanterre, le 17 décembre 2024

VINCI met en service l’autoroute D4 en République tchèque dans le cadre d’un partenariat public-privé

32 km de construction neuve et réhabilitation de 16 km, livrés en moins de quatre ans

Partenariat public-privé de 28 ans représentant un investissement de l’ordre de 530 millions d’euros

Projet réalisé en synergies entre les branches concessions et construction du Groupe

La nouvelle autoroute D4, située à environ 40 km au sud-ouest de Prague, a été inaugurée aujourd’hui par le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, et le ministre des Transports Martin Kupka. Premier partenariat public-privé autoroutier du pays, la D4 améliorera la mobilité entre les zones rurales de Bohême du Sud et les grands axes économiques vers l’Allemagne et l’Autriche.

Ce projet illustre les synergies entre les différentes entreprises de VINCI en matière de conception, de construction et de gestion d’infrastructures de mobilité. Réalisés en moins de quatre ans par VINCI Construction, les travaux ont porté sur la réalisation de 32 km de routes nouvelles et la réhabilitation de 16 km de routes existantes. Jusqu’à 1 600 compagnons ont été mobilisés au plus fort du chantier. La maintenance de l’infrastructure, désormais ouverte au trafic, sera gérée par VINCI Highways - filiale de VINCI Concessions – pour une durée de 24 ans.

Durant la phase travaux, des solutions conformes aux ambitions environnementales de VINCI ont été mises en œuvre : réutilisation des matériaux excavés, recyclage des enrobés et production d’énergie solaire pour alimenter le centre opérationnel. Par ailleurs, vingt passages pour la faune ont été aménagés et 40 hectares d’espaces végétalisés le long de l’autoroute ont été semés avec des espèces locales. Pendant la phase opérationnelle, des standards d’exploitation élevés - dont la couverture vidéo de l’intégralité du tracé - participeront à la sécurité et à la qualité de service.

Signé en février 2021, ce contrat de partenariat de l’autoroute D4 associe le ministère des Transports de la République tchèque et la société concessionnaire Via Salis, regroupant VINCI Highways en tant que mandataire, VINCI Concessions et Meridiam. D’une durée de 28 ans, le projet représente un investissement de l’ordre de 530 millions d’euros.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

