Le CEO de Tonner Drones va renforcer sa participation

Schiltigheim, le 17 décembre 2024, 18h00, Tonner Drones ('la Société') a le plaisir d'annoncer que le CEO van den Ouden recommencera à acheter des actions Tonner Drones.

D.M. van den Ouden a indiqué dans le communiqué de presse du 12 novembre qu’il souhaitait devenir l’actionnaire de référence de la société. Le CEO de la société a déjà acheté 12.371.924 actions de Tonner Drones sur le marché. Après cette participation initiale de 5%, son courtier commencera à exécuter dès demain un programme d’achat pour 7.628.076 actions supplémentaires.

« Depuis ma nomination en septembre, j’ai déclaré à plusieurs reprises que je croyais en ce projet. Je suis satisfait des développements de ces dernières semaines. C’est pourquoi je souhaite renforcer mes propos en acquérant une participation plus importante dans l’entreprise et en mettant mes intérêts davantage au même niveau que ceux de mes collègues actionnaires », a déclaré Diede van den Ouden, CEO.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés par les redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n'envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

