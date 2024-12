COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – le 17 décembre 2024

Bureau Veritas fait son entrée dans l’indice CAC 40

Bureau Veritas, un leader mondial des solutions d'inspection, de certification et de tests en laboratoire, a le plaisir d'annoncer son entrée au CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision a été prise par le Conseil Scientifique des Indices d’Euronext Paris le 17 décembre 2024, à l'issue de la révision trimestrielle de l'indice, et sera effective à compter du 20 décembre 2024, après clôture du marché.

Cette étape majeure intervient après l’annonce par Bureau Veritas de sa nouvelle stratégie LEAP | 28 en mars 2024, qui vise à générer une accélération significative de la croissance et des rendements à deux chiffres pour les actionnaires. Cet accomplissement est également une reconnaissance de la performance opérationnelle constante du Groupe. Bureau Veritas est fier de tirer parti de l’expertise d’une entreprise bientôt bicentenaire dans une industrie en constante évolution, portée par des tendances de marché fortes telles que la transition énergétique, la décarbonation, le développement durable et l'innovation. Le Groupe est présent dans 140 pays, avec plus de 1 600 bureaux et laboratoires, et s’appuie sur un portefeuille de 3 500 agréments et accréditations.

Au 16 décembre 2024, la capitalisation boursière de Bureau Veritas atteignait 13,6 milliards d'euros, l’action BVI s’échangeant à 30,02€, soit une progression de 31% depuis le début de l'année. La part du capital détenue par le public (flottant) représente 74%, aux mains en grande partie d'investisseurs institutionnels internationaux.

En intégrant le CAC 40, Bureau Veritas renforce davantage la diversité sectorielle de l'indice parisien, élargissant ainsi l’exposition de l’indice au secteur des Services aux Entreprises et à celui du Test, de l’Inspection et de la Certification (TIC).

Bureau Veritas est déjà membre de l'indice CAC 40 ESG, ce qui témoigne des efforts continus déployés par le Groupe pour incarner un modèle de référence dans l’économie, grâce à ses 83 000 collaborateurs partout dans le monde.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté :

« Bureau Veritas est honoré et fier d'intégrer le CAC 40, une étape importante dans l'histoire bientôt bicentenaire du Groupe. Nous sommes reconnaissants envers nos actionnaires, notamment notre partenaire de longue date Wendel, qui ont soutenu Bureau Veritas tout au long de son parcours.

Cette reconnaissance est l'aboutissement d'une année remarquable pour Bureau Veritas, marquée par le lancement de notre nouvelle stratégie LEAP | 28 qui vise à générer une amélioration significative de la performance et des rendements pour les actionnaires. Bureau Veritas opère sur un marché en croissance porté par des tendances séculaires fortes telles que la transition énergétique, le développement durable et l’investissement accru dans les infrastructures. Le Groupe se positionne comme un leader dans ces domaines à forte croissance et est bien placé pour continuer à prospérer dans les années à venir. Plus récemment, Bureau Veritas a activement poursuivi la gestion et le recentrage de son portefeuille avec 10 acquisitions réalisées en 2024.

Je tiens à remercier l'ensemble des 83 000 collaborateurs du Groupe à travers le monde pour leur dévouement et leur travail acharné, ainsi que nos clients, fournisseurs et partenaires internationaux pour leur confiance et leur soutien continu. »

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.













CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS

CONTACTS PRESSE

Laurent Brunelle

Anette Rey

+33 (0)1 55 24 76 09

+ 33 (0)6 69 79 84 88

laurent.brunelle@bureauveritas.com

anette.rey@bureauveritas.com

Colin Verbrugghe

Martin Bovo

+33 (0)1 55 24 77 80

+33 (0) 6 14 46 79 94

colin.verbrugghe@bureauveritas.com

martin.bovo@bureauveritas.com

Karine Ansart

+33 (0)1 55 24 76 19 karine.ansart@bureauveritas.com

Pièce jointe