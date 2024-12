CREDIT AGRICOLE SA : Olivier Gavalda est nommé Directeur général de Crédit Agricole S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 17 décembre 2024

NOMINATION

Olivier Gavalda est nommé Directeur général de Crédit Agricole S.A.

Réuni le 17 décembre 2024, le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., sous la présidence de Dominique Lefebvre, et sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de nommer Olivier Gavalda en qualité de Directeur général de Crédit Agricole S.A., à l’issue de l’Assemblée générale du 14 mai 2025.

La transition au sein de la Direction générale de Crédit Agricole S.A. va s’organiser au cours des prochains mois.

Biographie

Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. Il entre en 1988 au Crédit Agricole du Midi où il exerce successivement les responsabilités de chef de projet Organisation, Directeur d’agence, responsable Formation et enfin Directeur marketing. Il rejoint le Crédit Agricole d’Ile-de-France en 1998 en tant que Directeur régional puis, en 2002, il est nommé Directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, en charge du Développement et des Ressources humaines. En 2007, il devient Directeur général du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Il rejoint Crédit Agricole S.A. en 2010 en tant que Directeur du pôle Caisses régionales puis il est nommé en 2015 Directeur général adjoint en charge du pôle Développement, Client et Innovation. En 2016, il devient Directeur général du Crédit Agricole d’Ile-de-France. Olivier Gavalda est Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque universelle depuis novembre 2022.

Olivier Gavalda est titulaire d’une maîtrise en économétrie et d’un DESS organisation/informatique des Arts et Métiers.

