Harboes Bryggeri A/S - Halvårsrapport 2024/25 - Forventningerne præciseres

VÆKST OG FORBEDRET INDTJENING DREVET AF KOMMERCIEL FREMGANG OG EFFEKTIVISERINGER

- FORVENTNINGERNE TIL HELE ÅRET PRÆCISERES



CFO SIMON ANDERSSON:

”Resultatet for 1. halvår er tilfredsstillende med vækst på både top- og bundlinje, og vores indtjeningsmargin udvikler sig fortsat positivt i retning mod vores finansielle målsætning. Også afkastet af den investerede kapital, som er et af vores andre vigtige finansielle pejlemærker, har udviklet sig positivt.

Den resterende del af regnskabsåret vil være under påvirkning af de sædvanlige risici og usikkerhedselementer, herunder genforhandling af større kundekontrakter, som udløber ved årsskiftet.

Vi følger den kommercielle og indtjeningsmæssige vækstplan og kan nu præcisere intervallerne på de forventninger, vi offentliggjorde den 26. juni 2024. Vi forventer således for hele året at realisere et EBITDA på 160-180 mio.kr. og resultat før skat på 70-90 mio.kr.”



CEO SØREN MALLING:

”Vi er tilfredse med udviklingen, og 2. kvartal viser en fortsat sund vækst på niveau med 1. kvartal. Det understøtter vores momentum og fundamentet for at kunne levere på de økonomiske forventninger til hele året.

Vi har blandt andet haft fokus på lancering af nye produkter, og vi har udvidet vores distribution på fokusmarkederne – begge dele med gode resultater. Jeg vil også gerne fremhæve vores fremgang i salget af øl i Danmark, hvor vi har realiseret den højeste markedsandel nogensinde. Vi fortsætter indsatsen med den målrettede markedsføring af vores produkter – særligt på det danske marked – men også på udvalgte eksportmarkeder.

På de interne linjer arbejder en stor del af vores organisationen intensivt og i henhold til planen med at implementere en ny produktionslinje i Skælskør. Den vil bidrage med en række positive synergier, effektiviseringer og forbedret bæredygtighed i løbet af foråret, når den er fuldt implementeret. Jeg er stolt af det sammenhold og den professionalisme, som vores medarbejdere udviser, for at få det største projekt i årtier til at lykkes.”



Koncernen præciserer forventningerne til hele året til et EBITDA i niveauet 160-180 mio. kr. og et resultat før skat på 70-90 mio.kr. mod tidligere et EBITDA på 150-190 mio. kr. og et resultat før skat på 60-100 mio. kr., som blev offentliggjort i årsrapporten for 2023/24.



