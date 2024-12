LeddarTech présente ses résultats pour l’exercice 2024

QUÉBEC, Canada, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® Holdings Inc. (« LeddarTech ») (NASDAQ : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, est heureuse d’annoncer ses résultats financiers pour l’exercice 2024, qui s’est terminé le 30 septembre 2024.

« Je suis heureux de présenter nos résultats de fin d’exercice 2024, qui clôturent notre première année en tant que société publique. Nous avons réalisé d’énormes progrès au cours de l’année 2024, qui ont culminé avec notre entente déterminante avec Texas Instruments annoncée le 9 décembre 2024. Nous avons franchi plusieurs autres étapes importantes en 2024 et abordons 2025 avec confiance, année durant laquelle nous prévoyons que nos innovations techniques majeures se traduiront par des succès auprès de nos clients », a déclaré Frantz Saintellemy, président et chef de la direction de LeddarTech.

Développements technologiques et commerciaux récents

LeddarNavigator – Présentation de véhicules de démonstration LeddarVision en Europe et en Chine : la société a présenté des véhicules de démonstration Leddar N avigator en Europe et en Chine et organisé des tournées simultanées en septembre et en octobre. Cela lui a permis de s’adresser directement à des équipementiers clés sur l’un des principaux marchés automobiles, soulignant ainsi l’applicabilité et l’impact mondiaux du produit. La société a également participé aux événements AutoSens Europe 2024 et Reuters Automotive, où elle a présenté le logiciel de fusion et de perception de capteurs LeddarVision de nouvelle génération pour l’ADAS et la conduite autonome.

Renforcement du cadre de cybersécurité de LeddarTech avec la certification ISO/IEC 27001 – Communiqué de presse.

Produits et collaborations industrielles

Collaboration avec Texas Instruments : le 9 décembre 2024, LeddarTech a annoncé la conclusion d’une une entente de collaboration stratégique et d’une entente de licence de logiciel avec Texas Instruments (« TI ») afin de permettre une solution complète et intégrée, basée sur une plateforme, pour les marchés de l’ADAS et de la conduite autonome. Aux termes de l’entente de licence, TI a convenu de verser des redevances par anticipation en trois tranches totalisant environ 10 millions de dollars américains. La première tranche de 5 millions de dollars américains a été reçue au début du mois de décembre et les deuxième et troisième tranches sont subordonnées à la réalisation de certaines étapes prévues dans les ententes de licence et de collaboration avec TI. Les ententes de collaboration et de licence permettront à TI de mettre en marché une solution groupée comprenant la solution logicielle de fusion et de perception de LeddarTech basée sur l’IA, LeddarVision™, pré-intégrée et validée sur le portefeuille évolutif TDA de TI basé sur les processeurs de Arm. LeddarTech et TI ont travaillé en étroite collaboration pendant près de deux ans pour intégrer le logiciel de LeddarTech au matériel de TI afin de créer une solution ouverte, complète, performante et économique pour les systèmes ADAS et AD pouvant servir l’ensemble du secteur des équipementiers automobiles et leurs fournisseurs de rang 1. Les réactions que LeddarTech a reçues de la part des équipementiers et des fournisseurs de rang 1 ont été extrêmement positives, confirmant ainsi son potentiel de marché.



Engagements clients (T4-2024)

Réponse à des demandes de propositions et de renseignements clients équivalant à environ 700 millions de dollars en valeur de vente de logiciels.

Fourniture à Forvia d’ententes de validation de concept probantes.

Lancement d’un nouveau projet de validation de concept avec Arm.

Plus de 50 démonstrations clients conjointes.

Faits saillants financiers de l’exercice 20241

À la clôture de l’exercice financier, le 30 septembre 2024, nous avons expédié les dernières commandes d’achat pour les composants et les modules LiDAR. Par conséquent, les résultats LiDAR ont été présentés comme des activités abandonnées pour toutes les périodes indiquées dans nos états financiers et notre rapport de gestion (MD&A).

Revenus : les revenus au titre des activités poursuivies pour l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre 2024 se sont élevés à 0,5 million de dollars, comparativement à des revenus de 0,2 million de dollars pour l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre 2023. Il convient de noter que les revenus au titre des activités poursuivies excluent 7,5 millions de dollars de revenus des composants et modules LiDAR, qui sont désormais considérés comme des activités abandonnées.

Perte nette : la perte nette au titre des activités poursuivies pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2024 s'est élevée à 167,3 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 43,8 millions de dollars pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2023. La perte nette comprend une charge de dépréciation hors trésorerie de 69,3 millions de dollars pour le goodwill et les immobilisations incorporelles au quatrième trimestre de l'exercice 2024, et une charge hors trésorerie de 59,1 millions de dollars pour les frais d'inscription des actions ordinaires et des bons de souscription liés au regroupement d'entreprises de la société en décembre 2023. Il convient de noter que la perte nette déclarée au titre des activités poursuivies exclut un revenu net de 1,1 million de dollars au titre des activités abandonnées.

BAIIA et BAIIA ajusté2 : la perte de BAIIA pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2024 s'est élevée à 157,2 millions de dollars, comparativement à une perte de 42,7 millions de dollars pour l'exercice 2023. La perte de BAIIA ajusté pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2024 s'est élevée à 30,4 millions de dollars, comparativement à une perte de BAIIA ajusté de 34,8 millions de dollars pour l'exercice qui s'est terminé le 30 septembre 2023. La diminution de la perte de BAIIA ajusté est principalement attribuable à une réduction des charges d'exploitation.





Exercice 2024 Exercice 2023 T4-2024 T4-2023 Activités poursuivies Revenus 477812 $ 197556 $ 50562 $ 52002 $ Bénéfice brut (perte brute) 477 812 197 556 50 562 52 002 Perte d’exploitation (164 329 669) (44 948 815) (77 534 655) (8 191 997) Charges financières, montant net 3 063 252 (729 958) 3 621 167 1 020 041 Perte avant impôt sur le revenu (167 302 856) (43 841 777) (81 155 822) (9 130 661) Perte nette et perte globale (167 318 738) (43 841 777) (81 154 693) (9 130 661) Perte nette et perte globale attribuables aux actionnaires de la Société (167 016 426) (40 409 465) (81 154 693) (8 187 045) Perte par action Perte nette par action (de base et diluée) (en dollars) (7,33) (241,09) (2,72) (48,85) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (de base et dilué) 22 774 782 167 610 29 865 648 167 610 BAIIA (perte) (157 229 931) (42 738 031) (78 200 618) (8 176 144) BAIIA (perte) ajusté (30 395 262) (34 815 026) (6 237 581) (9 989 733)



Bilan et liquidité1

Au 30 septembre 2024, le solde de trésorerie consolidé de LeddarTech s’élevait à 5,3 millions de dollars, comparativement à 5,1 millions de dollars au 30 septembre 2023. Après la fin du trimestre, la société a levé environ 23,9 millions de dollars canadiens, en utilisant un taux de change récent de 1,43 dollar canadien pour un dollar américain. Ce montant comprenait un paiement par anticipation de 5 millions de dollars américains de Texas Instruments, 2,8 millions de dollars américains provenant d’un financement relais additionnel et 9 millions de dollars américains provenant de la vente d’actions émises en vertu de notre convention d’achat d’actions de soutien ou « SEPA ». En date du mardi 17 décembre 2024, le solde de trésorerie de LeddarTech s’élevait à environ 20,8 millions de dollars. La société estime qu’elle est bien placée pour percevoir le deuxième paiement d’étape d’un montant de 3 millions de dollars américains de Texas Instruments au début du mois de janvier 2025.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 170 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS. Une mesure financière non conforme aux IFRS est une mesure financière utilisée pour décrire notre performance financière, notre situation financière ou nos flux de trésorerie historiques ou futurs anticipés et, en ce qui concerne sa composition, soit exclut un montant qui est inclus dans, soit inclut un montant qui est exclu de, la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers primaires consolidés de la Société.

Au deuxième trimestre de l’exercice 2024 (T2-2024), la Société a commencé à utiliser deux nouvelles mesures financières non conformes aux IFRS, car nous pensons que ces mesures financières non conformes aux IFRS reflètent nos résultats d’exploitation continus et permettent aux lecteurs de comprendre le point de vue et l’analyse de la direction sur notre performance.

Vous trouverez ci-dessous la description des mesures financières non conformes aux IFRS que nous utilisons pour expliquer nos résultats ainsi que les réconciliations avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

Le BAIIA (perte) est calculé comme le bénéfice (perte) net avant les charges (produits) d’intérêts, l’impôt différé sur le revenu, l’amortissement des immobilisations corporelles, l’amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation et l’amortissement des immobilisations incorporelles.

Le BAIIA (perte) ne devrait pas être considéré comme une perte nette pour mesurer la performance, ni être considéré comme une alternative à la perte nette pour mesurer la performance, ni être utilisé comme une mesure du flux de trésorerie.

Le BAIIA (perte) ajusté est calculé comme le BAIIA (perte), ajusté de la perte (gain) de change, de la perte (gain) sur la réévaluation des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, du gain ou de la perte sur modification de bail, de la rémunération à base d’actions, des frais d’inscription, des frais de transaction, des frais de restructuration et de la perte de valeur liée aux immobilisations incorporelles.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés relatifs à la stratégie, aux activités futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de LeddarTech. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la capacité de LeddarTech à accéder en temps opportun à des capitaux et à des financements suffisants, dans des conditions favorables ou autrement; (ii) la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts, y compris sa capacité à conclure des ententes de tolérance, des renonciations ou des amendements avec ses créanciers, ou à obtenir d’autres mesures de soutien de leur part, si nécessaire; (iii) la capacité de LeddarTech à exécuter son modèle d’affaires, à remporter des contrats de conception et à générer des revenus significatifs; (iv) la capacité de LeddarTech à commercialiser avec succès son offre de produits à grande échelle, que ce soit par le biais de l’entente de collaboration avec Texas Instruments, d’une collaboration avec un fournisseur de rang 2 ou autre; (v) les changements dans notre stratégie, nos opérations futures, notre situation financière, nos revenus et pertes estimés, nos coûts prévus, nos projets, nos perspectives et nos plans; (vi) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (vii) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (viii) les changements négatifs potentiels dans les relations avec nos clients, nos employés, nos fournisseurs ou d’autres parties; (ix) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (x) l’issue de tout litige connu ou inconnu et de toute procédure réglementaire; (xi) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement ou l’escalade d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie, ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; et (xii) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris les facteurs de risque figurant sur le formulaire 20-F de LeddarTech déposé auprès de la SEC. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l’exige, LeddarTech ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.





Exercice 2024 Exercice 2023 T4-2024 T4-2023 Perte nette au titre des activités poursuivies (167 318 738 $) (43 841 777 $) (81 154 693 $) (9 130 661 $) Impôt différé sur le revenu 15 882 - (1 129) - Amortissement des immobilisations corporelles 738 081 1 274 597 122 967 45 087 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 515 558 581 936 28 764 121 707 Amortissement des immobilisations incorporelles 257 932 286 494 (35 249) (27 464) Charges (produits) d’intérêts 8 516 354 (1 039 281) 2 838 721 815 186 BAIIA (perte) au titre des activités poursuivies (157 229 931) (42 738 031) (78 200 618) (8 176 144) Perte (gain) de change (399 827) 224 057 (715 237) 152 381 Perte (gain) sur la réévaluation des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur (5 553 010) 21 100 934 095 35 654 Gain sur modification de bail (204 146) - - - Perte sur l’exercice des options de conversion 366 957 - 366 957 - Rémunération à base d’actions 1 715 512 2 436 974 2 015 588 777 957 Frais d’inscription 59 139 572 - - - Frais de transaction 2 407 977 3 506 630 - 1 916 927 Frais de restructuration 46 387 1 734 244 46 387 (329 265) Perte de valeur liée aux immobilisations incorporelles 69 315 247 - 69 315 247 (4 367 243) BAIIA (perte) ajusté au titre des activités poursuivies (30 395 262) (34 815 026) (6 237 581) (9 989 733)



1 Tous les montants sont en dollars canadiens sauf indication contraire.

2 Voir la définition du BAIIA ajusté sous « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-dessous.