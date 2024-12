Information sur la durabilité : les entreprises peuvent désormais s’aligner sur des normes canadiennes!

TORONTO, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les toutes premières normes canadiennes de divulgation en matière de développement durable, publiées aujourd’hui, offrent un cadre clair pour la déclaration de nouveaux types de risques, et l’expertise et les conseils de CPA Canada visent à aider les entreprises à s’adapter et à prospérer dans le cadre de ces nouvelles lignes directrices.

Cette étape historique cimente la position du Canada en tant que leader soutenant la présentation d’informations transparentes et uniformes en matière de durabilité afin de renforcer la confiance des investisseurs et de lutter contre l’écoblanchiment.

Bien que ces normes ne soient pas encore obligatoires, elles permettent aux organisations de se préparer à d’éventuelles exigences réglementaires.

Selon Rosemary McGuire, vice-présidente et responsable de la recherche à CPA Canada, la publication des toutes premières normes canadiennes d’information sur la durabilité est un moment décisif tant pour les entreprises que pour les investisseurs.

« Nous saluons la décision du Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité d’avoir adopté une approche rigoureuse dans l’élaboration de ces normes. En harmonisant les normes canadiennes avec celles publiées par l’International Sustainability Standards Board (ISSB), le Canada renforce sa position au sein des marchés financiers mondiaux et favorise la compétitivité des entreprises canadiennes partout dans le monde. »

Les CPA jouent un rôle essentiel dans l’interprétation des informations fournies sur la durabilité, car ils peuvent combler l’écart entre celles-ci et l’information financière présentée. Armés du Manuel de CPA Canada — guide incontournable qui contient désormais les normes d’information sur la durabilité — ils sont bien équipés pour prêter main-forte aux entreprises à mesure que celles-ci s’attaquent aux défis que posent les changements climatiques, saisissent de nouvelles occasions et mesurent les progrès accomplis par rapport à leurs objectifs en matière de durabilité.

