Esker annonce la nomination de Dan Reeve en tant que membre du Comité Exécutif

Lyon, le 18 décembre 2024 — Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client, annonce la nomination de Dan Reeve, Vice-Président des Ventes pour l'Amérique du Nord, en tant que membre du Comité Exécutif d’Esker à compter du 1er janvier 2025.

Grâce à sa vision stratégique et sa compréhension des besoins des clients, Dan pilote depuis 10 ans avec succès l’équipe commerciale qui génère plus de 40 % des revenus du groupe. Sous sa direction, l’Amérique du Nord a toujours été en forte croissance.

« Cette nomination est un témoignage de l'excellent travail accompli par Dan, de son leadership et de ses contributions significatives au développement de notre entreprise et de nos solutions. Son rôle crucial dans la stratégie de vente d'Esker, son engagement envers l'excellence du service client et sa capacité à maintenir des relations solides avec nos clients font de lui un contributeur précieux pour notre Comité Exécutif. » Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker.

Dan Reeve a rejoint Esker en 1999 en tant que responsable du développement commercial pour le Benelux et la Scandinavie. Avant d’occuper son poste actuel, il a joué un rôle clé dans l'expansion de la société, notamment en développant avec succès les marchés du Midwest américain et du Nord-Ouest du Pacifique, ainsi qu’en établissant le bureau d’Esker à Denver en 2017. Diplômé en développement économique de l'université de Derby (Royaume-Uni), Dan a découvert sa passion pour les ventes et l'importance de la qualité du service client en rejoignant Esker.

« Je suis ravi de cette opportunité. Nous constatons un intérêt croissant de la part de nos clients qui souhaitent automatiser de nombreux processus opérationnels au sein de la Direction Financière. Je suis impatient de profiter de cette occasion pour partager les précieux retours des dirigeants d'entreprise, des responsables commerciaux et des représentants, afin de mieux répondre aux besoins de nos clients et soutenir la croissance continue d'Esker. » Dan Reeve, Vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord d’Esker

