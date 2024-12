PATTISON Affichage devient le partenaire publicitaire officiel de BIXI

Illustré ci-dessus : Une station de vélo-partage BIXI à Montréal, avec une affiche statique au niveau de la rue de PATTISON.

MONTRÉAL, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage est fier d’annoncer son partenariat officiel avec BIXI, devenant ainsi le représentant exclusif de son inventaire publicitaire. Cette collaboration stratégique permettra à PATTISON Affichage d'offrir aux annonceurs locaux et nationaux une visibilité inégalée en mobilier urbain à travers ce réseau en pleine expansion.

Avec plus d’un montréalais sur quatre s’étant déplacé en BIXI en 2024, le réseau est au cœur de la mobilité des citoyens. Depuis 16 ans, BIXI connaît une croissance fulgurante et compte aujourd’hui plus de 11 000 vélos et près de 1000 stations dans la grande région de Montréal, constituant une plateforme idéale pour des campagnes publicitaires à fort impact.

« Nous sommes ravis de débuter cette collaboration avec BIXI et nous avons hâte de mettre en valeur tout le potentiel de l’affichage publicitaire sur ce réseau. PATTISON est fier de continuer son implication dans la mobilité durable à travers le pays et l’ajout de BIXI à notre offre du Réseau Express Métropolitain offrira à nos annonceurs une présence exceptionnelle à Montréal et ses banlieues ». - Dominic Loporcaro, V.-P./D.-G. de la Région de l’est chez PATTISON Affichage.

« BIXI accueille avec enthousiasme cette nouvelle collaboration avec PATTISON, un acteur dédié 100 % à l’affichage. Entre leur expertise reconnue dans le domaine et un réseau solidement ancré dans la mobilité durable, nos valeurs se rejoignent, propulsant nos missions vers de nouveaux sommets, » a ajouté Pierre-Luc Marier, directeur Marketing Intégré, Communications et Affaires publiques chez BIXI.

Dès l’hiver 2025, le réseau d’affichage BIXI présenté par PATTISON offrira aux marques d’ici et d’ailleurs une opportunité unique de rejoindre une clientèle active et engagée. Fort du succès d’un projet pilote mené l’année dernière, 2000 vélos spécialement adaptés et 200 stations BIXI resteront accessibles tout l’hiver, offrant aux annonceurs une visibilité en affiches statiques 3’ x 4,5’ forte au cœur de la ville.

Partenaire de 38 autorités de transport en commun à travers le Canada, PATTISON Affichage est le principal fournisseur d’affichage pour la mobilité durable. Ce partenariat avec BIXI renforce son engagement à combiner expertise et initiatives urbaines innovantes et écoresponsables, tout en offrant une visibilité inégalée au centre-ville et via le mobilier urbain.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

